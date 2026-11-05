Süper Lig 27. Hafta: Neftchi – OKMK maçı, vadi derbileri ve tam maç programı

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Süper Lig 27. Hafta: Neftchi – OKMK maçı, vadi derbileri ve tam maç programı

Özbekistan Süper Ligi'nde puan durumunun zirvesi ve madalya sıralamasının kaderinin belirlendiği kritik bir aşamaya girilirken 27. hafta karşılaşmaları başlıyor. Bugün, 5 Kasım'da başlayacak olan bu hafta maçları 4 gün sürecek ve futbolseverlere bir dizi kıran kırana mücadele sunacak.

Haftanın şüphesiz en merkezi ve en şiddetli karşılaşması Pazar günü Fergana'da oynanacak; madalya mücadelesi veren Neftchi kulübü, kendi sahasında Almalyk ekibi OKMK'yı ağırlayacak.

Haftanın şiddetli karşılaşmaları: Vadideki savaşlar ve başkent sınavları

27. haftada taraftarları bekleyen en sıcak gelişmeler:

  • Fergana'da final niteliğinde maç: Neftchi ile OKMK takımları arasındaki mücadelenin haftanın ana olayı olması bekleniyor. Her iki takım için de her puan altın değerinde;

  • Andijon – Lokomotiv karşılaşması: Cumartesi günü Bobur Arena'da Andijon ekibi, başkentin "demiryolcularını" test edecek;

  • Taşkent'te Paxtakor ev sahipliği: Başkent temsilcisi Paxtakor, haftanın son maçında Qo‘qon-1912 takımıyla karşı karşıya gelecek. Ayrıca, Karshi ekibi Nasaf, Buhara deplasmanına gidiyor.

Süper Lig, 27. hafta tam takvimi:

5 Kasım (Perşembe):

  • 18:30. Bunyodkor — Xorazm

6 Kasım (Cuma):

  • 18:30. So‘g‘diyona — Dinamo

7 Kasım (Cumartesi):

  • 16:00. Andijon — Lokomotiv

  • 16:15. Mash’al — Surxon

  • 18:30. Qizilqum — Navbahor

8 Kasım (Pazar):

  • 16:00. Neftchi — OKMK (Haftanın merkezi karşılaşması)

  • 16:00. Buxoro — Nasaf

  • 18:15. Paxtakor — Qo‘qon-1912

Süper Lig'de sezonun zirve noktası yaklaşıyor ve her maçtaki sonuç, puan durumunu kökten değiştirebilir.

Özbekistan Süper LigiNeftchiOKMKPaxtakorFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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