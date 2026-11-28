Özbekistan Süper Ligi'nin 29. haftasından Neftçi — Dinamo (2:2) karşılaşmasının ardından Semerkant ekibinin teknik direktörü Vadim Abramov gazetecilerin sorularını yanıtladı. Deneyimli çalıştırıcı, Fergana kulübünü şampiyonluktan dolayı tebrik ederken, 2-0'lık üstünlüğün kaybedilmesi, hakem yönetimi ve Semerkant'taki futbol atmosferi hakkında açık görüşlerini dile getirdi.

«2-0'lık skor yetmedi, 3-0 veya 4-0 gerekiyormuş»

Vadim Abramov, öncelikle stadyuma gelen taraftarların önünde heyecanlı bir maç oynandığını vurgulayarak, kaçan galibiyet hakkında şunları söyledi:

«Bugün stadyuma çok sayıda taraftar geldi ve sonuç olarak çok ilginç, heyecanlı bir maça tanıklık ettik. Sanırım taraftarlar da karşılaşmadan keyif aldı. Neftçi'yi ligdeki şampiyonluğundan dolayı tebrik ederiz. 2-0 öndeyken galibiyeti kaçırmak acı verici miydi? Hayır, bugünkü maçtan da görüldüğü üzere 2-0'lık skorla galip gelmek mümkün değil. Bunun için 3-0 veya 4-0 önde olmak gerekiyormuş. 2-0'lık skor tek başına yetersiz kaldı».

Hakem yönetimine tepki ve futbolculardan özür

Sezonun oldukça zor geçtiğini belirten teknik adam, maçtan sonra soyunma odasında öğrencilerine hakem yönetimi ve sağlanan koşullar nedeniyle özür dilediğini açıkladı:

«Onlara bugünkü oyunları için teşekkür ettim ve özür diledim. Çünkü futbolcularımıza layık bir hakem yönetimi sağlayamıyoruz. Bunyodkor maçından sonra da aynısını söylemiştim. Futbolcuların önünde bu tür bir hakemlikten utanıyorum. Onlar elbette sahada tüm güçlerini ortaya koyuyorlar, ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Biz ise onların emeğine layık koşulları sağlayamıyoruz».

Vadim Abramov ayrıca Fergana'daki şenlik havasını Semerkant'taki durumla kıyaslayarak üzüntüsünü dile getirdi: «Bugün böyle bir futbol şölenini görünce insan Semerkant adına da üzülüyor. Maalesef Fergana'da böyle şenlikli bir ortam var ama Semerkant'ta böyle bir futbol bayramı yok. Oysa orada da benzer bir şölen organize edilebilirdi».

Vadim Abramov'un açıklamasından öne çıkanlar

Konu başlığı Teknik direktörün duruşu Maç ve sonuç Neftçi'yi şampiyonluktan dolayı tebrik etti; 2-0'lık skorun galibiyet için yetersiz kaldığını kinayeli bir dille belirtti Hakem yönetimine bakış Öğrencilerinin önünde bu hakemlikten utandığını belirterek futbolculardan özür diledi (daha önceki Bunyodkor maçını da hatırlattı) Sezon izlenimleri Sezonun çok zor geçtiğini ve takımın elinden gelen her şeyi yaptığını vurguladı Semerkant ve Fergana kıyaslaması Fergana'daki futbol şöleni atmosferinin Semerkant'ta olmamasından duyduğu üzüntüyü ifade etti

Sizce Neftçi — Dinamo (2:2) maçındaki penaltılar ve hakem yönetimi hakkındaki Vadim Abramov'un eleştirileri ne kadar haklı?

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