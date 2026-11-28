Özbekistan Süper Ligi'nin 29. haftasında Neftchi ve Dinamo takımları Fergana'da karşı karşıya geldi. İstiklol Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi. Fergana ekibi, son saniyelerde penaltıdan bulduğu golle beraberliği yakaladı ve şampiyonluğunu garantiledi.

Karşılaşmada perdeyi 42. dakikada Dinamo oyuncusu Amadu Doumbia açtı. Anvarjon Hojimirzayev'in asistinde topu ağlara gönderdi. İki dakika sonra Doumbia bir kez daha sahneye çıkarak Semerkant ekibini öne geçirdi.

Neftchi ikinci yarıda karşılık verdi. 57. dakikada Jamshid Iskanderov penaltı vuruşunu gole çevirerek farkı bire indirdi. Normal sürenin ardından 90+7. dakikada hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Iskanderov ikinci kez topun başına geçerek skoru eşitledi. Böylece Neftchi son dakikalarda şampiyonluğunu ilan etti.

Maç detayları

Süper Lig, 29. hafta. 28 Kasım 2026. Fergana, İstiklol Stadyumu. Maç 16:15'te başladı.

Goller: Amadu Doumbia, 42, 44; Jamshid Iskanderov, 57 (penaltı), 90+7 (penaltı).

Neftchi ilk 11'i: Botirali Ergashev, Ikromjon Aliboyev, Abrorbek Ismoilov, Jamshid Iskanderov, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Anvarjon G‘ofurov, Alisher Odilov, Nurbek Sarsenbayev, Farruh Sayfiyev, Koffi Kuao, Ratino.

Oyuna sonradan girenler: Muxsinjon Ubaydullayev (36. dakika), Xurshid G‘iyosov (46), Asilbek Jo‘mayev (84), Ibrohimhalil Yo‘ldoshev (70).

Dinamo ilk 11'i: Edem Nemanov, Artyom Radayev, Mixail Shtefan, Azizbek Amonov, Anvarjon Hojimirzayev, Amadu Doumbia, Jaloliddin Jumaboyev, Akbar Xudoyberdiyev, Xaris Haydarevich, Firdavs Abdurahmonov, Edem Seytvaliyev.

Oyuna sonradan girenler: Rasul Yo‘ldoshov (60. dakika), Sanjar Qodirqulov (80), Abdug‘afur Haydarov (80), Behruzbek Oblaqulov (85).

Maçın orta hakemi Shavkat Nasibullayev oldu. Yardımcılıklarını Ruslan Serazitdinov ve Abdurahmon Shukurlayev yaparken, dördüncü hakem Ma’rurjon Ilhomov oldu. VAR hakemi Akobirxo‘ja Shukurlayev, AVAR hakemi ise Kristina Sereda olarak görev yaptı. Gözlemci Bobur Haydarov, komiser ise Shohruh Said idi.

Sarı kart: Jaloliddin Jumaboyev, 23. dakika.