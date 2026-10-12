Paxtakor'un bugünkü Elit AFC Şampiyonlar Ligi 2. hafta rakibi Al Qadisiya nasıl bir takım?

Elit AFC Şampiyonlar Ligi 1. haftasında son şampiyon Al Ahli ile deplasmanda zorlu bir beraberlik (1:1) alan Taşkent temsilcisi Paxtakor kulübü, bugün kendi sahasında bir diğer ciddi rakibi olan, Suudi Arabistan'ın hızla yükselen projesi Al Qadisiya'yı ağırlıyor.

Petrol devi tarafından finanse edilen ve ünlü Brendan Rodgers yönetimindeki bu takım, kısa sürede Asya'nın en tehlikeli ve yıldızlarla dolu kadrolarından birine dönüştü.

Aramco dönemi ve yeni stadyum: Kulüp tarihi ve finansal sıçrama

1967 yılında Al Khobar şehrinde kurulan ve taraftarlar arasında 'Doğu'nun Şövalyeleri' lakabıyla bilinen kulüp, yaklaşık 59 yıllık bir tarihe sahip:

Tarihi başarılar: Takım, 1991/92 sezonunda Veliaht Prens Kupası'nı, 1993/94 sezonunda Federasyon Kupası'nı ve aynı sezon kıta çapındaki en büyük başarısı olan Asya Kupa Galipleri Kupası'nı (finalde Hong Kong ekibi South China'yı yenerek) kazandı;

Petrol yatırımı ve dünya kupası arenası: 2023 yılında dünyanın en büyük petrol şirketi 'Saudi Aramco' kulübü devraldıktan sonra takım elit seviyeye geri döndü. Şu anda takım için 2027 Asya Kupası ve 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak 47 bin kişilik süper modern Aramco Stadyumu inşa ediliyor.

Brendan Rodgers faktörü ve gol makinesi

Liverpool, Leicester City ve Celtic kulüplerindeki başarılarıyla tanınan Kuzey İrlandalı teknik adam Brendan Rodgers Aralık 2025'te kulübün başına geçti:

Hücum futbolu ve yenilmezlik serisi: Rodgers yönetiminde kulüp, ligde üst üste 17 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve ilk 25 maçında sadece bir kez mağlup oldu;

Korkunç üretkenlik: 2025/26 sezonunda Al Qadisiya, 34 maçta rakip filelere tam 83 gol atarak 77 puanla 4. sırada yer aldı. Bu sezon da 7 maçta 16 gol atarak ilk dörtteki yerini koruyor.

Kadroda dünya yıldızları: Paxtakor kimlere karşı oynayacak?

Kulüp, transfer piyasasındaki cesur hamleleriyle şaşırtıyor:

Altın Top adayı - Julian Quinones: Meksika milli takımı forveti, geçen sezon ligde 33 gol atarak gol kralı oldu ve 2026 Altın Top adayları arasına girdi;

Elit lejyonerler: Kadroda Real Madrid'in eski kaptanı Nacho Fernandez, Belçikalı kaleci Koen Casteels, İtalya milli takımı forveti Mateo Retegui, Alman Julian Weigl ve Uruguaylı Nahitan Nandez bulunuyor;

Yazın süper transferi: Kulüp yaz aylarında Manchester City'den Hollanda milli takımı yıldızı Tijjani Reijnders'i alarak orta sahayı daha da güçlendirdi;

Yerel liderler: Takımda Suudi Arabistan'ın en iyi oyuncularından Musab Al Juwayr (geçen sezon 6 gol, 11 asist) ve Yasser Al Shahrani gibi deneyimli milli oyuncular forma giyiyor.

Bugünkü maç: Zamanı ve önemi

Elit AFC Şampiyonlar Ligi 1. haftasında BAE temsilcisi Al Wasl'ı Quinones ve Retegui'nin golleriyle 2-1 yenen Suudi ekibi, Taşkent'e liderlik moraliyle geliyor:

Maç saati: 12 Ekim, Taşkent saatiyle 18:45 ;

Yer: Taşkent, Paxtakor Merkez Stadyumu;

Yayın: Futbol TV.

Taşkentli taraftarları, Asya'nın en değerli ve güçlü takımlarından birine karşı yılın en parlak futbol karşılaşmalarından biri bekliyor.