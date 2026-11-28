Özbekistan Süper Ligi'nin 29. hafta mücadelesinde Fergana'nın Neftchi kulübü, sahasında Semerkant'ın Dinamo takımını ağırladı. Gollerle ve son saniyelere kadar süren büyük bir dramaya sahne olan karşılaşma, 2:2 skoruyla beraberlikle sonuçlandı.

Dumbuya'nın dublesi ve Iskanderov'un 90+7. dakikadaki kahramanlığı

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin üstünlüğüyle geçti. Semerkant ekibinin forveti Amadu Dumbuya devre arasına girerken iki dakika içinde iki gol atarak Dinamo'yu iki farklı öne geçirdi; 42. dakikada perdeyi açan oyuncu, 44. dakikada bir kez daha Fergana kalesini havalandırdı.

İkinci yarıda ev sahibi ekip baskıyı artırdı ve Jamshid Iskanderov iki kez penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını mağlubiyetten kurtardı. Önce 57. dakikada farkı bire indiren Iskanderov, hakem tarafından eklenen 90+7. dakikada bir kez daha penaltıdan faydalanarak Neftchi'ye şampiyonluğu getiren beraberlik golünü kaydetti.

Bu puanın ardından Neftchi, puanını 65'e yükselterek en yakın takipçileriyle farkı açtı ve ligin bitimine bir hafta kala erken şampiyonluğunu ilan etti. Dinamo ise 39 puanla puan durumunda 8. sıraya yükseldi.