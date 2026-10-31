Fergana Vadisi derbisinde Norchaev'in tek golü Navbahor'a önemli bir galibiyet getirdi
Özbekistan Süper Ligi kapsamında milyonlarca futbolseverin merakla beklediği merkezi karşılaşmalardan biri olan Navbahor ile Andijon takımları arasındaki prensip meselesi Fergana Vadisi derbisi gerçekleşti. Namangan'da geçen şiddetli ve çekişmeli mücadele, ev sahibi ekibin 1:0'lık net galibiyetiyle sonuçlandı.
Karşılaşmanın kaderini belirleyen tek ve galibiyet golü 58. dakikada forvet Husayn Norchaev tarafından atıldı.
Maçın kroniği: Namangan'daki gergin ve şiddetli mücadele
Mücadele ilk dakikalardan itibaren her iki takımın aktif ve şiddetli hareketleriyle geçti:
İlk yarı: Her iki takım da inisiyatifi ele almaya çalıştı ancak savunma oyuncuları ve kalecilerin güvenli müdahaleleri sayesinde ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı;
Galibiyet golü (58. dakika): İkinci yarıda baskıyı artıran ev sahibi ekip, 58. dakikada amacına ulaştı; Husayn Norchaev rakip ceza sahasında hızlı ve isabetli bir hareketle topu ağlara gönderdi (1:0);
Andijon'un baskısı: Kalan dakikalarda konuk ekip skoru eşitlemek için ileriye yüklendi ancak O‘tkir Yusupov liderliğindeki Navbahor savunması rakibe hiçbir fırsat tanımadı.
Puan durumundaki vaziyet
Kazanılan bu üç puan, Namangan temsilcisinin madalya mücadelesinde büyük önem taşıdı:
Navbahor 3. sırada: Bu galibiyetin ardından "şahinler" puanlarını 52'ye yükselterek turnuva tablosundaki 3. sıradaki yerini daha da sağlamlaştırdı;
Andijon geriledi: Mağlup olan Andijon ise 31 puanla tablonun 10. sırasına geriledi.
Protokol ve kadrolar
Süper Lig
Navbahor — Andijon 1:0
Gol: Husayn Norchaev (58).
İlk 11'ler:
Navbahor: 1. O‘tkir Yusupov, 21. Asadbek Rahimjonov (5. Dilshodjon Komilov, 84), 4. Islombek Mamatkazin, 55. Muhammadqodir Hamraliyev, 22. Umar Adhamzoda (2. Saidazamat Mirsaidov, 84), 34. Giorgi Jgerenaya, 30. Jasurbek Jaloliddinov, 8. Diyor Xolmatov, 23. Vanya Ilich (17. Muhammadali G‘iyosov, 60), 7. Ruslanbek Jiyanov (77. Muhammadali Usmonov, 76), 11. Husayn Norchaev (28. Joel Kojo, 84).
Andijon: 19. Artyom Potapov, 15. Nemanya Chalasan, 2. Odilbek Abdumajidov, 33. Doniyor Abdumannopov (99. Rustam Turdimurodov, 46), 11. Humoyunmirzo Iminov (6. Aleksandre Andronikashvili, 68), 17. Azizbek Turg‘unboyev, 18. Damir Temirov (8. Shohmalik Komilov, 85), 26. Muhammadkarim Toirov (70. Hamidullo Karimov, 77), 7. Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (28. Bekzod Sulaymonov, 65), 22. Usmonali Ismonaliyev, 27. Martin Boake.
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