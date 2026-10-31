Fergana Vadisi derbisinde Norchaev'in tek golü Navbahor'a önemli bir galibiyet getirdi

Özbekistan Süper Ligi kapsamında milyonlarca futbolseverin merakla beklediği merkezi karşılaşmalardan biri olan Navbahor ile Andijon takımları arasındaki prensip meselesi Fergana Vadisi derbisi gerçekleşti. Namangan'da geçen şiddetli ve çekişmeli mücadele, ev sahibi ekibin 1:0'lık net galibiyetiyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın kaderini belirleyen tek ve galibiyet golü 58. dakikada forvet Husayn Norchaev tarafından atıldı.

Maçın kroniği: Namangan'daki gergin ve şiddetli mücadele

Mücadele ilk dakikalardan itibaren her iki takımın aktif ve şiddetli hareketleriyle geçti:

İlk yarı: Her iki takım da inisiyatifi ele almaya çalıştı ancak savunma oyuncuları ve kalecilerin güvenli müdahaleleri sayesinde ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı;

Galibiyet golü (58. dakika): İkinci yarıda baskıyı artıran ev sahibi ekip, 58. dakikada amacına ulaştı; Husayn Norchaev rakip ceza sahasında hızlı ve isabetli bir hareketle topu ağlara gönderdi (1:0);

Andijon'un baskısı: Kalan dakikalarda konuk ekip skoru eşitlemek için ileriye yüklendi ancak O‘tkir Yusupov liderliğindeki Navbahor savunması rakibe hiçbir fırsat tanımadı.

Puan durumundaki vaziyet

Kazanılan bu üç puan, Namangan temsilcisinin madalya mücadelesinde büyük önem taşıdı:

Navbahor 3. sırada: Bu galibiyetin ardından "şahinler" puanlarını 52'ye yükselterek turnuva tablosundaki 3. sıradaki yerini daha da sağlamlaştırdı;

Andijon geriledi: Mağlup olan Andijon ise 31 puanla tablonun 10. sırasına geriledi.

Protokol ve kadrolar

Süper Lig

Navbahor — Andijon 1:0

Gol: Husayn Norchaev (58).

İlk 11'ler: