Emery'den şampiyonluk dersi: Aston Villa, Manchester City'yi nasıl mağlup etti?
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında haftanın sansasyonuna imza atan Aston Villa teknik direktörü Unai Emery son şampiyon lider Manchester City karşısında alınan parlak galibiyetin (2:1) detaylarını ve takımının sergilediği üst düzey futbolu değerlendirdi.
Villa Park'taki kıran kırana geçen mücadelede Birmingham ekibi, Nicolas Jackson'ın dublesiyle 'Vatandaşlar'ı devirerek taraftarlarına gerçek bir bayram yaşattı.
“Savunma için çok şeyden fedakârlık ettik”: Emery'nin değerlendirmesi
İspanyol deneyimli teknik adam, öğrencilerinin sahada gösterdiği özveri ve disiplini özellikle vurguladı:
Üst düzey futbol: “Ne harika bir maç! Bu, gerçek futbolun zirvesiydi. Bugünkü karşılaşma bizim için çok büyük ve ciddi bir sınavdı;
Savunma ve kaleci faktörü: Galibiyete ulaşmak için savunmada mutlak güvene ve kalecimizin eşsiz yardımına su gibi ihtiyaç duyduk. Böylesine bir dev takıma karşı savunma yapmak için birçok şeyden vazgeçmemiz gerekti;
Gelişmeye devam ediyoruz: Günden güne, maçtan maça daha iyiye gidiyoruz ve bu beni mutlu ediyor,” dedi teknik adam.
“Bu takımımız için bir örnek olmalı”
Unai Emery, bu galibiyetle yetinmemeleri gerektiğini ve istikrarı korumaları gerektiğini vurguladı:
En yüksek hedef: “Bugün sadece fantastik bir oyun sergiledik. Tam olarak bu seviyeye çıkmayı ve bunu uzun süre korumayı hedefliyoruz;
Önümüzde büyük bir çalışma var: Çok mutluyum ama rehavete kapılmaya hakkımız yok; önümüzde hala büyük işler var. Bugünkü gibi günlerin ve galibiyetlerin, takımımızın ne kadar güçlü olması gerektiğini gösteren temel kriter olmasını istiyorum,” diyerek sözlerini noktaladı.
Puan durumundaki vaziyet
Bu galibiyetin ardından Aston Villa puanını 11'e yükselterek Premier Lig puan durumunda 6. sıraya yerleşti ve Avrupa kupaları mücadelesinde önemli bir adım attı.
Yorumlar 0
…