Emery'den şampiyonluk dersi: Aston Villa, Manchester City'yi nasıl mağlup etti?

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında haftanın sansasyonuna imza atan Aston Villa teknik direktörü Unai Emery son şampiyon lider Manchester City karşısında alınan parlak galibiyetin (2:1) detaylarını ve takımının sergilediği üst düzey futbolu değerlendirdi.

Villa Park'taki kıran kırana geçen mücadelede Birmingham ekibi, Nicolas Jackson'ın dublesiyle 'Vatandaşlar'ı devirerek taraftarlarına gerçek bir bayram yaşattı.

İspanyol deneyimli teknik adam, öğrencilerinin sahada gösterdiği özveri ve disiplini özellikle vurguladı:

Üst düzey futbol: “Ne harika bir maç! Bu, gerçek futbolun zirvesiydi. Bugünkü karşılaşma bizim için çok büyük ve ciddi bir sınavdı;

Savunma ve kaleci faktörü: Galibiyete ulaşmak için savunmada mutlak güvene ve kalecimizin eşsiz yardımına su gibi ihtiyaç duyduk. Böylesine bir dev takıma karşı savunma yapmak için birçok şeyden vazgeçmemiz gerekti;