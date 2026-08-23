EPL'de "soğuk duş": Brighton, 1. haftada Aston Villa'yı darmadağın etti!

·68·Spor
EPL'de "soğuk duş": Brighton, 1. haftada Aston Villa'yı darmadağın etti!

İngiltere Premier Ligi'nin yeni sezonunun ilk haftasında taraftarlar büyük skorlu ve beklenmedik bir sonuca tanıklık etti. Kendi sahasında Avrupa kupaları adayı Aston Villa'yı ağırlayan Brighton rakip filelere karşılıksız 4 gol göndererek sezona müthiş bir galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın kaderi aslında ilk yarının ilk yarım saati içinde belli oldu.

İlk yarım saatteki "kırılma noktası": Arka arkaya gelen goller

Martılar, maça başlar başlamaz rakip savunmayı şaşkına çevirdi:

  • 8. dakika (1:0): Aston Villa savunmacısı Victor Lindelöf'ün beklenmedik hatası ve kendi kalesine attığı golle skor açıldı;

  • 18. dakika (2:0): Maxim De Cuyper net bir vuruşla ev sahibinin üstünlüğünü artırdı;

  • 30. ve 31. dakikalar (3:0, 4:0): Maçın kahramanı olan Jack Hinshelwood tam bir dakika içinde duble yaparak skoru farklı boyuta taşıdı.

Soğuk duşun ardından kırmızı kart

Unai Emery'nin öğrencileri için işler bununla da bitmedi:

  • 40. dakikada ihraç: Bir devre içinde 4 gol yiyen Birmingham ekibinin oyuncusu Joao Gomes ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı;

  • Kalan sürede bir kişi eksik mücadele eden Aston Villa, skoru değiştirecek gücü bulamadı.

Maç raporu ve kadrolar:

  • Brighton — Aston Villa 4:0

  • Goller: Lindelöf (8, k.k.), De Cuyper (18), Hinshelwood (30, 31).

  • Kırmızı kart: Joao Gomes (40, Aston Villa).

  • Brighton: Verbruggen, Wieffer (Zadok, 78), Vuskovic, Dunk, Boskali, Gross, Ayari (Kostulas, 64), Diego Gomes (Yalkuye, 86), Hinshelwood (Costinha, 64), De Cuyper (Ibrahim, 78), Rutter.

  • Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Torres (Mings, 74), Maatsen (Ruggeri, 81), Kamara, Joao Gomes, McGinn (Edward Alisson, 82), Barkley (Bogarde, 74), Hemmings, Buendia (Garnacho, 86).

Böylece Brighton, yeni sezona mutlak hazır olduğunu göstererek Premier Lig puan tablosunun üst sıralarına yerleşti.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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