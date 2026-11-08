Pakhtakor, sahasında Kokand-1912'yi mağlup etti
Özbekistan Süper Ligi'nin 27. haftası kapsamında Taşkent'in Pakhtakor kulübü, kendi sahasında ligin alt sıralarında yer alan Kokand-1912 takımını ağırladı. Çekişmeli ve hücum ağırlıklı geçen mücadelede ev sahibi ekip 3-1'lik skorla net bir galibiyet elde etti.
Karşılaşmanın kaderi, ilk on dakikada Taşkent ekibinin yıldırım hızındaki iki golüyle belirlenirken, maçın sonunda penaltıdan gelen gol "Aslanlar"ın üstünlüğünü perçinledi.
Hızlı başlangıç ve son dakikadaki nokta
Pakhtakor Merkez Stadyumu'nda oynanan maçta gollerin kronolojisi şu şekilde gerçekleşti:
6. dakikada Nasrullayev'den hızlı gol: Maçın başlar başlamaz rakip kaleye yüklenen ev sahibi ekipte Sherzod Nasrullayev perdeyi açtı — 1-0;
9. dakikada Chinedu'dan net vuruş: Sadece üç dakika sonra, yabancı forvet Stefan Chinedu savunmadaki boşluğu değerlendirerek farkı ikiye çıkardı — 2-0;
61. dakikada Tabatadze'den cevap golü: İkinci yarıda oyuna sonradan giren Toma Tabatadze, Kokand ekibinin tek golünü kaydederek maça geçici bir heyecan getirdi — 2-1;
90. dakikada Hamdamov'un soğukkanlılığı: Normal sürenin sonunda Dostonbek Hamdamov, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek Pakhtakor'unönemli galibiyetine noktayı koydu — 3-1.
Maç raporu ve kadrolar
Süper Lig. 27. Hafta
Pakhtakor — Kokand-1912 3-1
Goller: Nasrullayev (6), Chinedu (9), Hamdamov (90, pen.) — Tabatadze (61).
Sarı Kart: Xasanov (31, Kokand-1912).
Pakhtakor: Quvvatov (Nazarov, 46), Tahseyen, Ibragimov (Bozorov, 69), Mozgovoy, Hamdamov, Karimov, Bo‘riyev, Nasrullayev, Flamarion, Abdumajidov, Chinedu (To‘laganov, 69).
Kokand-1912: Davronov, Yoqubov, Salimov, Sidiqov, Gvazva, Nimeli (Yo‘lchiyev, 77), Hakimov (G‘ulomov, 77), Akramov, Malikjonov (Xusanov, 87), O‘ktamov (Sohibjonov, 60), Xasanov (Tabatadze, 46).
Şampiyonluk yarışındaki durum
Bu galibiyet, Taşkent ekibinin altın madalya yolunda büyük önem taşıyor:
Pakhtakor — 59 puan: Lig tablosunun 2. sırasında yer alan başkent ekibi, 59 puana ulaşarak lider Neftchi (61 puan) ile arasındaki farkı sadece 2 puana indirdi;
Kokand-1912 tehlikeli bölgede: Önemli puanlar kaybeden ekip, 24 puanla ligin alt sıralarında, 15. sırada kalmaya devam ediyor.
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