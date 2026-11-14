«Özbekistan Rusya'nın zayıf noktalarını ortaya çıkardı»: Karpin'in takımındaki sorunlar

Rusya milli takımı, Özbekistan'a karşı oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen sonunda 3-2 galip geldi. Ancak bu sonuç, Rus futbolunda her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmiyor. Aksine, eski teknik direktör Dmitriy Homuha maçtan sonra savunmadaki eksiklikler, teknik direktör Valeriy Karpin'in sürekli denemeleri ve bazı futbolcuların kişisel görüşlerini takım çıkarlarının üzerinde tutması hakkında sert eleştirilerde bulundu.

CSKA genç takımının eski teknik direktörü, bu konulardan «Euro-Football» internet yayınına verdiği özel röportajda bahsetti. Değerlendirmeleri, Rusya milli takımının Özbekistan karşısında aldığı iradeli galibiyetin ardında yatan soru işaretlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

2-0'dan geri dönüş güzel, ancak savunmadaki sorunlar devam ediyor

Dmitriy Homuha, Rusya milli takımının Özbekistan karşısında mağlubiyetin kıyısından dönüp galip gelmesini olumlu değerlendirdi. Ona göre, futbolcuların zor durumda karakter göstermesi sevindirici bir durum. Ancak maç boyunca takımın zayıf yönleri de açıkça ortaya çıktı.

«Her şeyden önce, takımın karakter göstermesi, kötü başlayan bir maçı lehine çevirip kazanması sevindirici. Ancak sorunların yeterince fazla olduğu da görülüyor» dedi uzman.

Homuha, özellikle Rusya milli takımının savunma hattından memnun değil. Özbekistan karşısında savunmacıların güven verici bir performans sergileyemediğini vurguladı. Yani, skor tabelasındaki galibiyet takımın tüm eksikliklerini örtemez.

Futbolcular yorgun, oyundaki tempo ise düşmüş

Maçtan sonra Rusya milli takımı oyuncuları, sahada beklenen temponun olmadığını itiraf ettiler. Homuha bu durumu, sezonun ilk yarısının sona ermek üzere olmasıyla açıkladı.

Ona göre futbolcular fiziksel olarak yorgun, önceki maçlardaki duygu ve enerji de önemli ölçüde azalmış durumda.

«İlk devrenin sona ermesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Futbolcular ciddi şekilde yorgun, ne duygu ne de güç eskisi gibi» dedi eski teknik direktör.

Karpin'in sürekli denemeleri: Rusya milli takımı net bir oyun tarzına sahip olmalı mı?

Röportajda Valeriy Karpin'in milli takımdaki çalışma tarzı da tartışıldı. Gazeteci, teknik direktörün dört yıldan fazla bir süredir sonuç baskısı olmadan çalışma imkanına sahip olduğunu hatırlattı. Bu şartlar altında, sabit bir kadro oluşturup futbolcuları birbirini anlayan ve istikrarlı oynayan bir takıma dönüştürebilirdi.

Ancak Karpin'in hala çeşitli denemeler yaptığına dair soru soruldu.