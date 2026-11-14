«Özbekistan Rusya'nın zayıf noktalarını ortaya çıkardı»: Karpin'in takımındaki sorunlar
Rusya milli takımı, Özbekistan'a karşı oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen sonunda 3-2 galip geldi. Ancak bu sonuç, Rus futbolunda her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmiyor. Aksine, eski teknik direktör Dmitriy Homuha maçtan sonra savunmadaki eksiklikler, teknik direktör Valeriy Karpin'in sürekli denemeleri ve bazı futbolcuların kişisel görüşlerini takım çıkarlarının üzerinde tutması hakkında sert eleştirilerde bulundu.
CSKA genç takımının eski teknik direktörü, bu konulardan «Euro-Football» internet yayınına verdiği özel röportajda bahsetti. Değerlendirmeleri, Rusya milli takımının Özbekistan karşısında aldığı iradeli galibiyetin ardında yatan soru işaretlerini bir kez daha gözler önüne serdi.
2-0'dan geri dönüş güzel, ancak savunmadaki sorunlar devam ediyor
Dmitriy Homuha, Rusya milli takımının Özbekistan karşısında mağlubiyetin kıyısından dönüp galip gelmesini olumlu değerlendirdi. Ona göre, futbolcuların zor durumda karakter göstermesi sevindirici bir durum. Ancak maç boyunca takımın zayıf yönleri de açıkça ortaya çıktı.
«Her şeyden önce, takımın karakter göstermesi, kötü başlayan bir maçı lehine çevirip kazanması sevindirici. Ancak sorunların yeterince fazla olduğu da görülüyor» dedi uzman.
Homuha, özellikle Rusya milli takımının savunma hattından memnun değil. Özbekistan karşısında savunmacıların güven verici bir performans sergileyemediğini vurguladı. Yani, skor tabelasındaki galibiyet takımın tüm eksikliklerini örtemez.
Futbolcular yorgun, oyundaki tempo ise düşmüş
Maçtan sonra Rusya milli takımı oyuncuları, sahada beklenen temponun olmadığını itiraf ettiler. Homuha bu durumu, sezonun ilk yarısının sona ermek üzere olmasıyla açıkladı.
Ona göre futbolcular fiziksel olarak yorgun, önceki maçlardaki duygu ve enerji de önemli ölçüde azalmış durumda.
«İlk devrenin sona ermesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Futbolcular ciddi şekilde yorgun, ne duygu ne de güç eskisi gibi» dedi eski teknik direktör.
Karpin'in sürekli denemeleri: Rusya milli takımı net bir oyun tarzına sahip olmalı mı?
Röportajda Valeriy Karpin'in milli takımdaki çalışma tarzı da tartışıldı. Gazeteci, teknik direktörün dört yıldan fazla bir süredir sonuç baskısı olmadan çalışma imkanına sahip olduğunu hatırlattı. Bu şartlar altında, sabit bir kadro oluşturup futbolcuları birbirini anlayan ve istikrarlı oynayan bir takıma dönüştürebilirdi.
Ancak Karpin'in hala çeşitli denemeler yaptığına dair soru soruldu.
Homuha bu fikre katılabileceğini söyledi ancak teknik ekibin hangi plan doğrultusunda çalıştığını bilmediğini belirtti. Aynı zamanda, Rusya milli takımının uluslararası müsabakalara dönme ihtimali açısından önemli bir soruyu gündeme getirdi.
«Rusya milli takımı uluslararası müsabakalara döndüğünde, Komliçenko ve Mirançuk gibi futbolcular otuz yaşını çoktan geçmiş olacak. O zaman onlardan nasıl yararlanılması planlanıyor?» diye sordu uzman.
Bu düşüncenin ardında başka bir ciddi mesele daha var: milli takım sadece bugünkü maçlarla sınırlı kalmayıp, gelecek için de kadro ve oyun sistemini şekillendirmelidir.
Homuha, Rusya milli takımının hangi yönünü olumlu değerlendirdi?
Eski teknik direktöre, Rusya milli takımının oyunundan en son ne zaman keyif aldığı da soruldu. Resmi maç dönemlerini hatırlattı ve hazırlık maçlarının futbola özgü tam duyguyu vermediğini söyledi.
Bununla birlikte Homuha, son hazırlık maçlarında da olumlu değişimler gördüğünü gizlemedi. Ona göre, hücumda kombinasyon futbolu sergileyebilecek bir oyuncu grubu oluşuyor.
Özellikle genç ve orta yaşlı futbolcuların birlikte sahaya çıktıklarındaki uyumlarını olumlu değerlendirdi. Bu, Rusya milli takımında gelecek için belirli bir temel oluştuğunun işareti olabilir.
Gluşenkov neden milli takıma çağrılmadı? Homuha futbolcunun kendisini de suçlu görüyor
Röportajın en sert kısmı Maksim Gluşenkov etrafındaki duruma ayrıldı.
Daha önce Valeriy Karpin, futbolcunun çalışmaya olan yaklaşımından memnun olmadığını belirtmiş ve bu nedenle onu milli takıma çağırmamıştı. Gazeteci, teknik direktörün yıldız futbolcularla da özel bir yaklaşım temelinde çalışması, onları motive etmesi ve kendilerini takım için önemli hissetmelerine yardımcı olması gerektiğini vurguladı.
Homuha ise bu konuda teknik direktörün pozisyonunu destekledi.
«Ben her zaman teknik direktörün tarafındayım; iyi olsun, kötü olsun fark etmez. Eğer bir futbolcu ülkenin onurunu korumak istiyorsa, kulüpteki işleri, milli takımdaki durum gibi tüm kişisel faktörleri bir kenara bırakmalıdır» dedi.
Uzmana göre futbolcular bazen kendi hatalarını kabul etmek yerine başkalarını suçlamaya meyillidir. Böyle bir durumda her oyuncunun kendi hareketlerini de tarafsız bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.
«Herkes suçlu, sadece futbolcular ideal»: uzman Gluşenkov'a işaret etti
Gazeteci, üst düzey futbolcuların karakterlerinin kolay olmadığını, bu yüzden teknik direktörün onlarla çalışırken kendine has bir yaklaşım bulmasının şart olduğunu hatırlattı.
Homuha ise Gluşenkov ile ilgili durumun ilk kez karşılaşılan bir sorun olmadığını söyledi. Ona göre, futbolcunun milli takımdaki tutumu söz konusu olduğunda, sadece teknik direktörün çalışma tarzını tartışmak doğru değil.
Röportajda Karpin'in «Dinamo»daki kariyerine de değinildi. Gazeteci, teknik direktörün futbolcularla ilişki kurmadaki zorluklarının kulüpteki sonuçları da etkilemiş olabileceğini sordu.
Homuha, Karpin'in tüm futbolculara uygun bir yaklaşım bulamamış olabileceğini dışlamadı. Ancak futbolcuların çevresindeki insanların da onlara doğru tavsiyeler vermesi gerektiğini vurguladı.
Ona göre, eğer takım arkadaşların bile senin davranışlarından rahatsız oluyorsa, bunu ciddi bir sinyal olarak kabul etmek gerekir.
«Eğer takım arkadaşların sana itiraz ediyorsa, bu başlı başına ciddi bir işarettir. O zaman düşünmek gerekir: her şeyi doğru yapıyor muyum? Bu, öncelikle Gluşenkov için geçerli» dedi Homuha.
«Milli takımda kişisel arzuları bir kenara bırakmak gerekir»
Gazeteci, Gluşenkov'un «Zenit»te Sergey Semak yönetiminde sorunsuz oynadığını hatırlatarak, kulüp ve milli takımdaki çalışma süreçleri arasındaki farka dikkat çekti.
Homuha, bu iki sistem arasında büyük fark olduğunu açıkladı. Milli takım teknik direktörünün futbolcularla çalışmak için çok az zamanı olduğunu vurguladı. Oyuncu takıma gelmeli, görevini yapmalı ve kulübüne dönmelidir.
Bu nedenle futbolcu; teknik direktör, takım arkadaşları veya diğer kişisel faktörlerden memnun olmayıp sürekli bahane aramamalıdır.
«Eğer ülkenin onurunu koruyorsan, hoşuna gitmeyen bazı şeyleri görmezden gelmeyi de bilmelisin» diye vurguladı eski teknik direktör.
Özbekistan ile maç, Rusya milli takımı için sadece galibiyetle biten bir karşılaşma değil
Dmitriy Homuha'nın değerlendirmelerinden de görüldüğü üzere, Rusya milli takımının Özbekistan karşısındaki 3-2'lik galibiyeti, uzmanları arasında da bir dizi soru işareti yarattı.
Bir yandan Rus futbolcular iki gollük farkı kapatarak irade ve karakter sergiledi. Diğer yandan savunmadaki güvensizlik, futbolcuların yorgunluğu, kadrodaki sürekli değişiklikler ve takım içi ilişkiler hakkındaki tartışmalar devam ediyor.
Özbekistan milli takımı için ise bu maç başka bir açıdan önemliydi: rakip iki gol yedikten sonra bile oyuna dönmek zorunda kaldı. Ancak nihai skorla alınan mağlubiyet, milli takımımızın 2-0'lık üstünlüğü koruyamaması hakkındaki soruları da açık bıraktı.
Futbolda bazen galibiyet tüm sorunları çözmez. Rusya milli takımı örneğinde de tam olarak bu durum gözlemlendi: tabeladaki 3-2 bir galibiyet, ancak maç sonrası tartışmalar daha uzun süre devam edecek.
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