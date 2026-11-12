Karpin, Özbekistan Milli Takımı'nın güçlendiğini kabul etti ve Cannavaro'ya yanıt verdi

Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Valeriy Karpin, Özbekistan ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında rakibin mevcut seviyesi, Abdukodir Husanov ve Eldor Shomurodov hakkında konuştu. Rus uzman, Özbekistan Milli Takımı'nın 2022 yılına kıyasla çok daha güçlendiğini ve disiplinli bir takım haline geldiğini belirtti. Forvet Konstantin Tyukavin ise Manchester Citysavunmacısı Husanov'a karşı oynama fırsatını kaçırmış olmaktan duyduğu üzüntüyü gizlemedi.

Özbekistan ve Rusya milli takımları arasındaki hazırlık maçı öncesinde rakip takım temsilcilerinin katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Valeriy Karpin ve forvet Konstantin Tyukavin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantı sırasında Özbekistan'ın son yıllardaki gelişimi, takımın güçlü yönleri, Abdukodir Husanov'un maçta yer almaması, Eldor Shomurodov'un İtalya'daki kariyeri ve hatta Fabio Cannavaro'nun Karpin hakkındaki görüşleri de ele alındı.

«Özbekistan 2022'ye kıyasla çok daha güçlendi»

Basın toplantısında Karpin'e, Özbekistan Milli Takımı'nı Slovenya Milli Takımı ile kıyaslayıp kıyaslamadığı soruldu. Gazeteci, 2022'de Rusya Özbekistan ile oynamadan önce ülkemiz milli takımının henüz Dünya Kupası'na katılmadığını, sonrasında ise turnuvaya bilet aldığını hatırlattı.

Karpin, rakibin mevcut durumunu tam olarak değerlendirmek için son maçlarını izlemediğini söyledi. Ancak Özbekistan'ın gelişimini kabul etti.

«Belki de onları uzun zamandır izlemedik. Mevcut maçlarını takip etmedim, bu yüzden Slovenya ile kıyaslayamam. O zaman, 2021'de Slovakya ve Slovenya ile oynamıştık. Şimdi ise onlarla uzun süredir karşılaşmadık.

Bu yüzden şu anda hangi durumda olduklarını bilmiyorum. Ancak bence Özbekistan 2022'ye kıyasla çok daha güçlendi. Belki de şu an o zamankinden bile daha güçlüdürler», dedi Rusya Milli Takımı hocası.

Karpin, Özbekistan'ın en güçlü yönünü açıkladı

Rus uzmana, Özbekistan Milli Takımı'nın hangi yönlerini özellikle öne çıkardığı ve onlara karşı nasıl bir taktik uygulayacağı soruldu.

Karpin bu soruya kısa ama dikkat çekici bir yanıt verdi. Ona göre, Özbekistan Milli Takımı'ndaki en büyük değişim taktiksel disiplinin artması.

«Bu yönleri nasıl kullanacağımızı yarın maçta göreceksiniz. Bence 2022'ye kıyasla en büyük fark, bugünkü Özbekistan Milli Takımı'nın çok daha disiplinli bir takım haline gelmiş olması. Bunu böyle tarif ederdim», dedi Karpin.

Bu itiraf özellikle önemli. Çünkü rakip teknik direktör, Özbekistan'ın sadece sonuçlar açısından değil, takım oyunu ve taktiksel disiplin konusunda da gelişim kaydettiğini vurguluyor.

Tyukavin, Husanov'a karşı oynamak istiyormuş

Basın toplantısında Rus forvet Konstantin Tyukavin'e de Abdukodir Husanov'un yaklaşan maçta yer almayacağı hakkında soru soruldu.

Manchester Citysavunmacısına karşı oynama fırsatını kaçırmış olması onda bir pişmanlık yarattı mı?

Tyukavin, böyle güçlü bir futbolcuya karşı sahaya çıkmak istediğini gizlemedi.

«Hayır, üzüldüm diyemem. Ama elbette böyle güçlü bir savunmacıya karşı oynamayı, kendi yeteneklerimi ve onun potansiyelini test etmeyi isterdim. Ancak anladığım kadarıyla yarınki maçta yer almayacak, öyle değil mi? Yazık», dedi Rus forvet.

Böylece Rus temsilci, Husanov'un mevcut seviyesini yüksek değerlendirdiğini açıkça gösterdi. Özbek savunmacının İngiltere'nin önde gelen kulüplerinden birindeki kariyerinin yabancı futbolcuların da dikkatini çektiği bu cevapta bir kez daha ortaya çıktı.

Karpin, Eldor Shomurodov'un oyunu hakkında ne dedi?

Gazeteciler Rusya Milli Takımı hocasına Eldor Shomurodov'un İtalya'daki kariyeri ve mevcut oyun seviyesi hakkında da sorular sordu.

Karpin, forveti önceden tanıdığını ancak bugünkü durumunu değerlendirmek için birlikte antrenman yapmaları gerektiğini belirtti. Aynı zamanda Shomurodov'un son yıllardaki gelişimini kabul etti.

«Şu anki seviyesinin en üst seviye olup olmadığı konusunda net bir fikir belirtmem zor. Ben de onu sizler gibi dışarıdan izliyorum. Bunu değerlendirmek için onunla daha fazla vakit geçirmemiz, en azından antrenmanlarda birlikte çalışmamız gerekiyor.

Şu an sergilediği oyuna gelince, potansiyelini ortaya koydu. Bunu zaten Rostov'dayken de göstermişti. Aynı zamanda İtalya'da da iyi bir futbol eğitimi aldı. Bu yüzden şu an sergilediği oyun, her şeyden önce yüksek seviyeyi gösteriyor. En önemlisi, bu seviyeyi en azından koruması lazım», dedi Karpin.

Cannavaro'nun Karpin'i hatırlayamaması teknik direktörü etkiledi mi?

Basın toplantısının en ilginç anlarından biri Fabio Cannavaro ile ilgiliydi.

Daha önce Özbekistan Milli Takımı Teknik Direktörü'ne Karpin hakkında soru sorulduğunda, Rus uzmanın ismini söylememiş ancak iyi bir futbolcu olduğunu ve şimdi de iyi bir teknik direktör olmasını umduğunu belirtmişti.

Buna dayanarak gazeteci Karpin'e, Cannavaro'nun onu ismiyle hatırlayamamasının nasıl bir etki yarattığını sordu.

Rus uzman ise bu duruma sakin bir tepki verdi:

«Hatırlayamadıysa, hatırlayamamıştır. Sorun değil», dedi Karpin.

Doppi, taktik şema ve Anton Miranchuk hakkında şaka

Basın toplantısında milli kültürümüze dair samimi anlar da yaşandı. Gazetecilerden biri Karpin'e bir doppi (geleneksel şapka) hediye etti ve denemesini teklif etti. Ayrıca uzmana, daha önce yayılan bir videoda bir kadının taktik şemayı çizdiği hakkında şakalı bir soru yöneltildi.

Karpin doppiyi denemeyi kabul etti ve videodaki taktiği de uygulayacağını şaka yollu söyledi.

«Demek videodaki taktikten bahsediliyor? Doppiyi elbette deneyebilirim. Taktiği de uygularız. Şu anda eksik olan taktiği kastediyor olmalısınız... Sonra ise... Anton Miranchuk yok. Gerisine gelince, taktiği uygulayacağız. Sonra sonucunu görürsünüz», dedi.

Rus teknik direktör ne bekliyor?

Karpin'e göre, Rusya Milli Takımı her maça yüksek umutlarla çıkıyor. Antrenmanlarda çalışılan unsurların futbolcuların hareketlerine yansımasını ve takım olarak şekillenmiş bir görüntü sergilemelerini istiyor.

Konstantin Tyukavin de temel amacın iyi futbol sergilemek olduğunu vurguladı.

«Beklentilerimiz her zaman aynı: sahaya çıkıp görevimizi yapmak, antrenmanlarda öğrendiklerimizi ve teknik ekibin bize öğrettiği unsurları göstermek. En önemlisi, iyi futbol sergilemek», dedi forvet.

Özbekistan — Rusya maçı

Hatırlatalım, Özbekistan ve Rusya milli takımları arasındaki hazırlık maçı 12 Kasım'da Taşkent'teki Paxtakor Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maç Taşkent saatiyle 20:00'de başlayacak.

Basın toplantısındaki görüşlerden anlaşıldığı üzere, Rus temsilcileri Özbekistan'ı önceki yıllardaki takım olarak görmüyor. Karpin'in taktiksel disiplin hakkındaki itirafı ve Tyukavin'in Husanov'a karşı oynama isteği, yaklaşan maça olan ilgiyi daha da artırıyor.

Artık bu sözlerin sahadaki yansımasının nasıl olacağını maçın kendisi gösterecek.