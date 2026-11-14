Almanya Sırbistan'ı mağlup etti: Jürgen Klopp maç sonrasında neler söyledi?
UEFA Uluslar Ligi kapsamında Almanya milli takımı, deplasmanda Sırbistan'a konuk oldu ve önemli bir galibiyet elde etti. Çekişmeli ve tempolu geçen karşılaşma Almanların 3:1 skorla zaferiyle sonuçlandı.
Galibiyetin detayları ve goller
Bu mücadelede Almanya milli takımının galibiyetinde Florian Wirtz ve Brajan Gruda tarafından atılan gollerin yanı sıra, Sırp savunma oyuncusu Srdjan Babic'in kendi kalesine attığı gol (kendi kalesine) etkili oldu. Sırbistan'ın tek golü ise yine Babic'ten geldi.
Jürgen Klopp'un maç sonu açıklamaları
Karşılaşmanın ardından Almanya milli takımı teknik direktörü Jürgen Klopp maç hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Takımın sergilediği oyundan duyduğu memnuniyeti gizlemedi:
«Bu gerçek anlamda harika bir maçtı. Artık milli takımımızın gerçekten güçlü olduğuna ve üst düzey futbol oynayabildiğine alışmamız gerekiyor. Bugün daha fazla gol atma şansımız vardı ama oyunculara söyledim: benim için bu o kadar da önemli değil. Elbette Sırbistan şu an en iyi formunda değil, ancak bu tür maçlarda kendi kendimize ciddi sorunlar yaratma riskimiz var. Buna izin vermedik» — dedi teknik direktör, Bayern & Germany'ye.
Klopp ayrıca takımın hücumdaki hareketliliğine de özel olarak değindi:
«Hücumdaki aksiyonlarımız ve pas trafiğimiz çok etkileyiciydi. Top kontrolünde doğru çözümleri bulduk, sahada üstünlük kurduk, rakibe baskı kurma oyunumuz mükemmel işledi ve maçın temposu çok yüksekti. Çok güzel bir oyun sergiledik!»
Maç istatistikleri ve gol atanlar
Bilgiler
Skor
Sırbistan — Almanya — 1:3
Gol atan futbolcular
Florian Wirtz, Brajan Gruda, Srdjan Babic (kendi kalesine) — Srdjan Babic
Sıradaki maç
Pazartesi günü kendi sahasında Hollanda'ya karşı
Sırada kritik maç var
Bu galibiyetten moral bulan Almanlar, şimdi bir sonraki kritik maça hazırlanıyor. Takvime göre, pazartesi günü Almanya milli takımı, grup aşamasının son turunda kendi sahasında en önemli rakiplerinden biri olan Hollanda'ya karşı sahaya çıkacak.
Sizce Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya milli takımı, Hollanda'ya karşı oynanacak kritik maçta da galip gelebilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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