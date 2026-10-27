Kasparov'dan sürpriz değerlendirme: Gukesh ve Sindarov arasındaki dünya şampiyonluğu mücadelesinde kim önde?

Satranç dünyası, yılın en önemli ve tarihi olayı olan dünya şampiyonluğu mücadelesine hazırlanıyor. İsviçre'nin Cenevre şehrinin ev sahipliği yapacağı bu karşılaşmada, Özbekistanlı yetenekli büyükusta Javohir Sindarov mevcut dünya şampiyonu, Hintli Gukesh Dommaraju ile kozlarını paylaşacak.

Satranç tarihinin en güçlü şampiyonlarından biri olan Garry Kasparov Anvers'teki etkinlik öncesinde yaklaşan tarihi mücadele hakkındaki analizlerini paylaştı. Efsanevi büyükusta, Sindarov'un parlak ve saldırgan tarzını takdir etse de, şampiyonluk tecrübesi faktörü nedeniyle Gukesh'in şansını biraz daha yüksek gördü.

«Onu kortun arka çizgisindeki bir tenisçiye benzetiyorum»: Kasparov'un değerlendirmesi

Garry Kasparov, her iki adayın güçlü ve zayıf yönlerini derinlemesine analiz etti:

İzlenesi ve parlak oyun: «Bence Sindarov daha izlenesi ve saldırgan bir satranç sergiliyor. Ancak bu kadar yüksek bir seviyede tecrübe önemli bir rol oynuyor. Gukesh ise bu tür unvan maçlarında yeterli tecrübeye sahip»;

Gukesh'in yıkılmaz savunması: «Gukesh'i yenmek çok zor. Onu kortun arka çizgisinden güvenli oynayan ve rakibinin hatasını bekleyen bir tenisçiye benzetirdim. Bu yüzden ona biraz daha fazla şans veriyorum» dedi eski dünya şampiyonu;

Sindarov'un ana şansı: Bununla birlikte Kasparov, oyunun psikolojik boyutuna da değindi: Eğer Javohir Sindarov, maçın ilk partilerinde skor avantajını yakalayabilirse, rakibinin savunma planı bozulabilir ve durum tamamen Özbek satranççının lehine dönebilir.

Cenevre'deki taç mücadelesi: Önemli tarihler ve maç yönetmeliği

Dünya satranç tacı için yapılacak mücadele, kesin kurallar çerçevesinde şu şekilde gerçekleştirilecek:

Ev sahibi şehir: İsviçre'nin Cenevre şehri;

Açılış ve başlangıç: Turnuvanın resmi programı 22 Kasım'da başlayacak, ilk klasik parti ise 24 Kasım tarihine planlandı;

Parti sayısı: Şampiyonluk mücadelesi 14 klasik partiden oluşacak;

Tie-break günü: Eğer 14 partiden sonra beraberlik (7:7) kaydedilirse, dünya şampiyonunun adı 12 Aralık günü yapılacak hızlı tie-break maçlarında belirlenecek.

Javohir Sindarov ile Gukesh Dommaraju arasındaki karşılaşmanın, satranç tarihindeki en genç ve çekişmeli şampiyonluk mücadelelerinden biri olması bekleniyor. Özbekistanlı genç dahi için bu mücadele sadece kişisel kariyeri değil, aynı zamanda tüm Özbek satrancı için yeni bir tarihi sayfa açma fırsatıdır.