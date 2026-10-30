Maksim Glushenkov milli takımı reddetti: Özbekistan maçında sahada olmayacak
Rusya Premier Ligi'nin bu sezonki en parlak yıldızı ve gol kralı, St. Petersburg kulübü Zenit'in forveti Maksim Glushenkov, milli takımın Kasım ayı kampına katılmayı reddetti.
2026 yılında Rusya milli takımı formasıyla 6 maça çıkan ve Namibya karşısında bir gol kaydeden yetenekli forvet, teknik direktör Valeriy Karpin'e şahsen başvurarak kendisini yaklaşan kamp kadrosuna dahil etmemesini istedi. Bu karar, futbol kamuoyunda hararetli tartışmalara yol açtı.
Bubnov'un sert tepkisi: «Takım, teknik direktörün malı değildir»
SSCB milli takımının efsanevi eski savunma oyuncusu Aleksandr Bubnov, «Comment.Show» programındaki açıklamasında futbolcunun kararını savunarak şu önemli noktalara değindi:
Teknik direktör faktörü: «Milli takım nasıl olursa olsun, o teknik direktörün takımıdır. Başka bir hoca geldiğinde takım da tamamen değişir. Ben bu tür durumlarla şahsen karşılaştım» dedi Bubnov.
Zorlama hakkının olmaması: Uzmana göre, herhangi bir futbolcu, dünya çapında bir süperstar olsa bile, milli takım kariyerine ara verme veya bırakma hakkına sahiptir ve kimsenin onu zorlamaya hakkı yoktur.
Gelecekte olası bir dönüş: İleride milli takıma başka bir teknik direktör gelirse, futbolcuyla görüşüp onu geri dönmeye ikna edebileceği belirtildi.
Taşkent ve Krasnodar'daki yaklaşan sınavlar
Valeriy Karpin yönetimindeki Rusya milli takımı, Kasım ayı FIFA günleri kapsamında iki önemli hazırlık maçı yapmaya hazırlanıyor:
Taşkent'teki merkez karşılaşma: Rus futbolcular 12 Kasım günü Taşkent şehrinde Özbekistan milli takımına karşı sahaya çıkacak.
Venezuela ile maç: İkinci uluslararası maç ise 17 Kasım günü Krasnodar'daki modern arenada Venezuela milli takımı ile oynanacak.
Glushenkov'suz hücum hattı: RPL'nin en tehlikeli forveti olmadan oynanacak bu maçlarda Karpin, kadroyu yeniden şekillendirmek ve diğer forvetlere şans vermek zorunda kalacak.
Glushenkov'un bu kararı, Özbekistan milli takımına karşı Taşkent'te oynanacak zorlu maç öncesinde önemli taktiksel değişiklikleri beraberinde getirecek.
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