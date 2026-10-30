Rusya Premier Ligi'nin bu sezonki en parlak yıldızı ve gol kralı, St. Petersburg kulübü Zenit'in forveti Maksim Glushenkov, milli takımın Kasım ayı kampına katılmayı reddetti.

2026 yılında Rusya milli takımı formasıyla 6 maça çıkan ve Namibya karşısında bir gol kaydeden yetenekli forvet, teknik direktör Valeriy Karpin'e şahsen başvurarak kendisini yaklaşan kamp kadrosuna dahil etmemesini istedi. Bu karar, futbol kamuoyunda hararetli tartışmalara yol açtı.

SSCB milli takımının efsanevi eski savunma oyuncusu Aleksandr Bubnov, «Comment.Show» programındaki açıklamasında futbolcunun kararını savunarak şu önemli noktalara değindi:

Teknik direktör faktörü: «Milli takım nasıl olursa olsun, o teknik direktörün takımıdır. Başka bir hoca geldiğinde takım da tamamen değişir. Ben bu tür durumlarla şahsen karşılaştım» dedi Bubnov.

Zorlama hakkının olmaması: Uzmana göre, herhangi bir futbolcu, dünya çapında bir süperstar olsa bile, milli takım kariyerine ara verme veya bırakma hakkına sahiptir ve kimsenin onu zorlamaya hakkı yoktur.