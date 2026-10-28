Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı

·171·Spor
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı

İngiltere'nin mevcut devi Manchester City kampında ciddi bir kadro huzursuzluğu yaşanıyor. Takımın 21 yaşındaki altyapı çıkışlı sağ beki Rico Lewis oyun süresi bulamadığı için kış transfer döneminde kulüpten ayrılmayı planlıyor.

İngiltere'nin saygın yayın organı Football Insider 'ın haberine göre, genç yetenek kulüpteki mevcut konumundan oldukça mutsuz ve düzenli forma giyebilmek için yönetimden ocak ayında ayrılma izni isteyecek. Oyuncuyla şimdiden Premier League'den birçok kulüp ciddi şekilde ilgileniyor.

Husanov, Nunes ve Lewis'in yedek kulübesine hapsolması

Asıl mevkisi sağ bek olan Lewis'in kadro dışı kalması, teknik heyetin alışılmadık kararlarıyla ilgili:

  • Mevkide beklenmedik rekabet: Eski teknik direktör Pep Guardiola, sağ bek pozisyonuna asıl mevkisi orta saha olan Matheus Nunes'i devşirmişti. Onun oynayamadığı zamanlarda ise bu kanatta asıl mevkisi stoper olan Özbek yetenek Abdukodir Husanov deneniyor;

  • Maresca döneminde de değişiklik yok: Takımın başına Enzo Maresca geldikten sonra da durum olumlu yönde değişmedi; kanatta sırayla Nunes ve Husanov güven kazanırken, Lewis'e şans verilmedi;

  • Mütevazı dakikalar: Rico Lewis bu sezon tüm kulvarlarda sadece 5 maçta (312 dakika) forma giydi ve 2 asist yaptı.

Ocak ayındaki yeni tehlike: Chelsea'den beklenen transfer

Durumun daha da karmaşıklaşmasına "City"nin yeni transfer planları neden oluyor:

  • Malo Gusto hedefte: Manchester Cityyönetimi, kış transfer döneminde Londra ekibi Chelsea'den sağ bek Malo Gusto'yu kadrosuna katmayı hedefliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Rico Lewis'in forma şansı tamamen ortadan kalkacak;

  • İngiltere milli takımındaki düşüş: 2023 yılından itibaren İngiltere milli takımına çağrılmaya başlanan Lewis, kulüpte yedek kalması nedeniyle milli formayla çıktığı maç sayısını sadece 5'te sınırlı tutabildi;

  • Piyasa değeri ve sözleşme: İngiliz savunmacının Manchester City ile olan mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Saygın Transfermarkt portalı, oyuncunun piyasa değerini 25 milyon Euro olarak belirledi.

Büyük umutlarla uzun vadeli sözleşme imzalayan Rico Lewis için kariyerini yeniden canlandırmanın tek yolu, kış transfer döneminde takımdan ayrılmak gibi görünüyor.

Manchester CityRico LewisAbdukodir HusanovPremier LeagueTransfer
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Maresca'dan sürpriz karar: Husanov, Brighton karşısında hangi pozisyonda oynayacak?Maresca'dan sürpriz karar: Husanov, Brighton karşısında hangi pozisyonda oynayacak?Dün 19:29Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz ettiHusanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti19 Ekim 07:06Husanov neden merkeze geri çekildi ve uzmanlar Maresca'yı neden eleştiriyor?Husanov neden merkeze geri çekildi ve uzmanlar Maresca'yı neden eleştiriyor?26 Ekim 17:00İlk mağlubiyet: Uzmanlar Manchester ekibinde kimleri sert eleştirdi?İlk mağlubiyet: Uzmanlar Manchester ekibinde kimleri sert eleştirdi?24 Ekim 19:47Aston Villa Birmingham'da Manchester City'yi nasıl mağlup etti (video)Aston Villa Birmingham'da Manchester City'yi nasıl mağlup etti (video)24 Ekim 18:54Husanov için devlerin avı: Barcelona, Abdukodir için resmi teklife hazırlanıyorHusanov için devlerin avı: Barcelona, Abdukodir için resmi teklife hazırlanıyor24 Ekim 07:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti