Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı

İngiltere'nin mevcut devi Manchester City kampında ciddi bir kadro huzursuzluğu yaşanıyor. Takımın 21 yaşındaki altyapı çıkışlı sağ beki Rico Lewis oyun süresi bulamadığı için kış transfer döneminde kulüpten ayrılmayı planlıyor.

İngiltere'nin saygın yayın organı Football Insider 'ın haberine göre, genç yetenek kulüpteki mevcut konumundan oldukça mutsuz ve düzenli forma giyebilmek için yönetimden ocak ayında ayrılma izni isteyecek. Oyuncuyla şimdiden Premier League'den birçok kulüp ciddi şekilde ilgileniyor.

Husanov, Nunes ve Lewis'in yedek kulübesine hapsolması

Asıl mevkisi sağ bek olan Lewis'in kadro dışı kalması, teknik heyetin alışılmadık kararlarıyla ilgili:

Mevkide beklenmedik rekabet: Eski teknik direktör Pep Guardiola, sağ bek pozisyonuna asıl mevkisi orta saha olan Matheus Nunes'i devşirmişti. Onun oynayamadığı zamanlarda ise bu kanatta asıl mevkisi stoper olan Özbek yetenek Abdukodir Husanov deneniyor;

Maresca döneminde de değişiklik yok: Takımın başına Enzo Maresca geldikten sonra da durum olumlu yönde değişmedi; kanatta sırayla Nunes ve Husanov güven kazanırken, Lewis'e şans verilmedi;

Mütevazı dakikalar: Rico Lewis bu sezon tüm kulvarlarda sadece 5 maçta (312 dakika) forma giydi ve 2 asist yaptı.

Ocak ayındaki yeni tehlike: Chelsea'den beklenen transfer

Durumun daha da karmaşıklaşmasına "City"nin yeni transfer planları neden oluyor:

Malo Gusto hedefte: Manchester Cityyönetimi, kış transfer döneminde Londra ekibi Chelsea'den sağ bek Malo Gusto'yu kadrosuna katmayı hedefliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Rico Lewis'in forma şansı tamamen ortadan kalkacak;

İngiltere milli takımındaki düşüş: 2023 yılından itibaren İngiltere milli takımına çağrılmaya başlanan Lewis, kulüpte yedek kalması nedeniyle milli formayla çıktığı maç sayısını sadece 5'te sınırlı tutabildi;

Piyasa değeri ve sözleşme: İngiliz savunmacının Manchester City ile olan mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Saygın Transfermarkt portalı, oyuncunun piyasa değerini 25 milyon Euro olarak belirledi.

Büyük umutlarla uzun vadeli sözleşme imzalayan Rico Lewis için kariyerini yeniden canlandırmanın tek yolu, kış transfer döneminde takımdan ayrılmak gibi görünüyor.