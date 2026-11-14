Futbolcunun ölümüne neden olan kaleciye 12 maç men cezası

Bu yılın 2 Kasım günü İspanya Segunda kapsamında oynanan maç sırasında kaleci Owono, rakip oyuncu de Miguel'in göğüs bölgesine ayağıyla sert bir darbe indirdi.

Jesus Owono (Andorra) ve Jesus de Miguel (Tenerife)

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu bünyesindeki disiplin kurulu, olayı derinlemesine inceledikten sonra Jesus Owono'ya 12 maç men cezası verilmesine karar verdi. Uzmanlar bunun mevcut yönetmelikte öngörülen en ağır cezalardan biri olduğunu belirtiyor.

İspanyol futbolunda eşi benzeri görülmemiş ve son derece trajik bir olay yaşandı. Andorra kulübü kalecisi Jesus Owono'ya yönelik ciddi bir disiplin cezası uygulandı. Sahadaki sert müdahalesi sonucunda Tenerife orta saha oyuncusu Jesus de Miguel hayatını kaybetti.

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Saha sağlık ekipleri futbolcuya doğrudan stadyumda müdahale ederek onu hayata döndürmeyi başardı. Ancak hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, aldığı ağır yaralar nedeniyle ertesi gün hayatını kaybetti. Bu haber tüm futbol camiasını yasa boğdu.

Kalecinin ruh hali ve açıklaması

Ekvator Ginesi milli takımının da kalesini koruyan Jesus Owono, yaşanan bu trajediden dolayı büyük bir yıkım yaşıyor. Medyada yer alan haberlere göre, Andorra kalecisi ağır bir depresyona girdi: antrenmanlara neredeyse hiç çıkmıyor, evinden nadiren ayrılıyor ve yaşadığı ağır stres nedeniyle psikolojik destek alıyor.

Owono daha önce sosyal medya üzerinden merhum Jesus de Miguel'in ailesine ve taraftarlara başsağlığı dileklerini iletmişti. Bu olay, sporda güvenlik ve karşılıklı saygı konularını bir kez daha ciddi şekilde düşünmeye zorluyor.

Sizce spor sahalarındaki bu tür aşırı tehlikeli ve sert hareketleri önlemek için başka hangi kesin tedbirler alınmalı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!