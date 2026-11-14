Futbolcunun ölümüne neden olan kaleciye 12 maç men cezası

1 dk okuma62
Futbolcunun ölümüne neden olan kaleciye 12 maç men cezası

İspanyol futbolunda eşi benzeri görülmemiş ve son derece trajik bir olay yaşandı. Andorra kulübü kalecisi Jesus Owono'ya yönelik ciddi bir disiplin cezası uygulandı. Sahadaki sert müdahalesi sonucunda Tenerife orta saha oyuncusu Jesus de Miguel hayatını kaybetti.

Disiplin kurulunun sert kararı

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu bünyesindeki disiplin kurulu, olayı derinlemesine inceledikten sonra Jesus Owono'ya 12 maç men cezası verilmesine karar verdi. Uzmanlarbunun mevcut yönetmelikte öngörülen en ağır cezalardan biri olduğunu belirtiyor.

Olay ve ceza detayları

Göstergeler

Tarih

2 Kasım (Segunda maçı)

Katılımcılar

Jesus Owono (Andorra) ve Jesus de Miguel (Tenerife)

Uygulanan ceza

12 maç men

Trajedinin sonucu

30 yaşındaki orta saha oyuncusunun vefatı

Trajedi nasıl gerçekleşti?

Bu yılın 2 Kasım günü İspanya Segunda kapsamında oynanan maç sırasında kaleci Owono, rakip oyuncu de Miguel'in göğüs bölgesine ayağıyla sert bir darbe indirdi.

Saha sağlık ekipleri futbolcuya doğrudan stadyumda müdahale ederek onu hayata döndürmeyi başardı. Ancak hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, aldığı ağır yaralar nedeniyle ertesi gün hayatını kaybetti. Bu haber tüm futbol camiasını yasa boğdu.

Kalecinin ruh hali ve açıklaması

Ekvator Ginesi milli takımının da kalesini koruyan Jesus Owono, yaşanan bu trajediden dolayı büyük bir yıkım yaşıyor. Medyada yer alan haberlere göre, Andorra kalecisi ağır bir depresyona girdi: antrenmanlara neredeyse hiç çıkmıyor, evinden nadiren ayrılıyor ve yaşadığı ağır stres nedeniyle psikolojik destek alıyor.

Owono daha önce sosyal medya üzerinden merhum Jesus de Miguel'in ailesine ve taraftarlara başsağlığı dileklerini iletmişti. Bu olay, sporda güvenlik ve karşılıklı saygı konularını bir kez daha ciddi şekilde düşünmeye zorluyor.

Sizce spor sahalarındaki bu tür aşırı tehlikeli ve sert hareketleri önlemek için başka hangi kesin tedbirler alınmalı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

Makaleyi beğendiniz mi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
Zamin'i takip edin:Telegram kanalıGoogle'da takip et

Abonelikle reklam yok

Zamin Premium — aylık 4 900 UZS

Yorumlar0

İlanlar

İş birliği
  1. Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
    Teknoloji
    Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
  2. Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
    Teknoloji
    Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
  3. Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
    Spor
    Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
  4. Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
    Otomobil
    Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
  5. Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
    Toplum
    Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
  6. Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
    Yaşam
    Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

İlgili haberler

En çok okunan Spor haberleri