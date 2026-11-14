Madrid'de Büyük Değişimler: Mourinho Kimlerin Geleceğini Belirlemek İstiyor?

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Madrid'de Büyük Değişimler: Mourinho Kimlerin Geleceğini Belirlemek İstiyor?

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, yönetimin önüne önemli bir konu getirdi. El Debate gazetesinin haberine göre, ünlü uzman takımın dört kilit oyuncusuyla sözleşmelerin bir an önce uzatılması teklifinde bulundu.

Kimlerin geleceği belirleniyor?

Mourinho, taktiğinin ana uygulayıcıları olarak aşağıdaki üst düzey oyuncuların geleceğini tamamen güvence altına almak istiyor:

  • Arda Güler

  • Jude Bellingham

  • Aurélien Tchouaméni

  • Federico Valverde

Bu dört futbolcu şu anda 'Kraliyet Kulübü'nün temel direkleri ve ilk 11 yıldızları olarak kabul ediliyor. Mourinho onları takımın uzun vadeli projesinin önemli bir parçası olarak görüyor.

Futbolcular

Kulüpteki statüsü ve durumu

Jude Bellingham

Takım hücumunu bağlayan ana merkez oyuncusu

Federico Valverde

Sahadaki yorulmak bilmez işçi ve lider

Aurélien Tchouaméni

Defansif orta sahanın güvenilir kalesi

Arda Güler

Parlak yetenek ve yaratıcı orta saha oyuncusu

Görüşmeler ve futbolcuların pozisyonu

Kaynağın belirttiğine göre, bu dört futbolcunun tamamıyla yeni sözleşmeler üzerine görüşmeler çoktan başlatıldı ve süreç oldukça başarılı ilerliyor.

En önemlisi, futbolcuların her biri Madrid kulübünde kalma isteklerini kesin bir dille ifade ettiler ve şu an için takımdan ayrılmayı planlamıyorlar. Hatırlatmak isteriz ki, José Mourinho daha önce 2010-2013 yılları arasında da Real Madrid'i çalıştırmış olup, kulüpteki konumunu daha da güçlendirmeye başlamıştır.

Sizce José Mourinho yönetimindeki Real Madrid bu sezon hangi kupaları kazanabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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