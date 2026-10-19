Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti

·4·Spor
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti

Tam bir yıl önce, Manchester Citysavunma hattında art arda yaşanan sakatlık dalgası sonucunda, teknik heyet yedek kulübesindeki genç Özbek savunmacı Abdukodir Husanova güvenmişti. Vatandaşımız o dönemde hem sağ kanatta hem de stoperde soğukkanlı performans sergileyerek sezon sonuna kadar takımın temel direklerinden biri haline gelmişti.

Bugün "City" cephesinde yine o tarihi manzara tekrarlanıyor gibi görünüyor. Yeni teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde rotasyon oyuncusu konumunda olan Husanov için ilk 11'e kalıcı olarak dönme vakti geldi.

Ipswich maçındaki "revir": Bir maçta 5 kayıp

Premier Lig'in 7. haftasında Ipswich Town karşısında alınan 3-2'lik galibiyet Manchester Cityye çok pahalıya mal oldu:

  • Mateo Kovacic: Bu sezon Premier Lig'de ilk kez ilk 11'de başlayan Hırvat orta saha oyuncusu, ikinci yarının hemen başında ciddi bir sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı;

  • Nico O'Reilly ve Josko Gvardiol: 60. dakikada oyundan alınan O'Reilly'nin belindeki eski sakatlığının nüksettiği ortaya çıktı;

  • Matheus Nunes'in sakatlığı: Sağ bek Nunes, kasığındaki ağrı nedeniyle maça devam edemedi ve kendi isteğiyle değişiklik istedi;

  • Haaland'ın topallaması ve Semenyo: Maçın kahramanı Erling Haaland, rakibinin sert müdahalesinden sonra maçın sonunda topallayarak hareket etti; 77. dakikada oyuna giren Antoine Semenyo'nun ise henüz tam fiziksel formuna kavuşmadığı görüldü.

İngiliz basınının analizi: Husanov ve Bouaddi için büyük fırsat

İngiliz basını ve analistler, Manchester City'deki kadro krizi fonunda kimlerin öne çıkabileceğini değerlendiriyor. Özellikle ünlü cityxtra.co.uk portalı şu değerlendirmeyi yaptı:

  • Abdukodir Husanov sağ kanadı devralıyor: Eğer Matheus Nunes uzun süre sahalardan uzak kalırsa, City'nin sağ bek pozisyonunda Abdukodir Husanov oynayacaktır. Eğer Özbek futbolcuya savunma merkezinde ihtiyaç duyulursa, sağ tarafta Rico Lewis denenebilir. Her halükarda takım galibiyet serisini sürdürmeye odaklanacaktır;

  • Ayoub Bouaddi merkeze geçiyor: Kovacic'in yokluğu ise genç Faslı yetenek Ayoub Bouaddi için ilk 11'i garantilemek adına geniş bir yol açıyor.

Önümüzde iki kritik sınav var

Enzo Maresca'nın öğrencileri için dinlenmeye vakit yok, takvim oldukça yoğun:

  • UEFA Şampiyonlar Ligi (21 Ekim): Manchester'da Yunanistan'ın AEK takımıyla karşılaşacaklar (Taşkent saatiyle 00:00);

  • Premier Lig 8. hafta (24 Ekim): Deplasmanda sezonun en zorlu rakiplerinden biri olan Aston Villa ile kritik bir mücadeleye çıkacaklar (Taşkent saatiyle 16:30).

Abdukodir Husanov'un zor durumlardaki soğukkanlılığı ve pozisyon bilgisi, onu yeniden Manchester City'nin en önemli savunmacılarından biri yapması bekleniyor.

Abdukodir HusanovManchester CityPremier LigEnzo MarescaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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