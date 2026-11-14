Hollanda Yunanistan'ı 7-0 ile dağıttı: Xavi Hernandez bu konuda ne düşünüyor?

Ayrıca Xavi, rakibin gücüne de özel olarak değindi:

«Maçtan dolayı çok memnunum. Harika bir iş çıkardık: nasıl hücum edeceğimizi bildik, boş alanları birkaç kez değerlendirdik ve birçok pozisyon ürettik. İlk yarı harikaydı, bu yüzden oyuncularımı tebrik etmeliyim. Ancak bu sadece bir maç. Bu yolda devam etmeliyiz. Önümüzde daha uzun bir yol var» — dedi teknik direktör.

UEFA Uluslar Ligi 5. hafta mücadelesinde Hollanda milli takımı, sahasında Yunanistan'ı konuk ederek gerçek bir sansasyona imza attı. Rakip kalesine cevapsız 7 gol atan Hollandalılar, taraftarlara unutulmaz bir gece yaşattı.

«Oyuncular antrenmanlarda çok sıkı çalışıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. Yunanistan çok iyi bir takım, kadrosunda yetenekli oyuncular, özellikle de forvetler yeterince var. Güçlü kulüplerde oynuyorlar. Bu yüzden bugün üst düzey bir performans sergiledik. Farklı galibiyet!»

Maç istatistikleri ve golcüler Bilgiler Skor Hollanda — Yunanistan — 7:0 Gol atan oyuncular Xaver Sammervill, Tijjani Reijnders (3), Jurrien Timber (2), Donyell Malen Gruptaki durum Hollanda (11 puan, 1. sıra), Yunanistan (8 puan, 2. sıra)

Maçın kahramanları ve gruptaki durum

Hatırlatmak gerekirse, bu maçta Hollanda adına Xaver Sammervill skoru açarken, Tijjani Reijnders rakip kaleyi 3 kez havalandırarak hat-trick yaptı. Ayrıca, Jurrien Timber dubl yaptı, Donyell Malen ise son noktayı koydu.

Bu farklı galibiyetin ardından Hollanda milli takımı 11 puan toplayarak 2. grupta güvenli bir şekilde liderliğini sürdürüyor. Yunanistan ise 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Sizce Xavi Hernandez yönetimindeki Hollanda milli takımı, Uluslar Ligi'nin bu sezonunda şampiyonluğa ulaşabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin!