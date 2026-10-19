Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?

İki kez Olimpiyat şampiyonu olan ünlü Özbek ağır sıklet boksörü Bakhodir Jalolov'un Londra'da yerel bir boksöre karşı aldığı son galibiyet, dünya boks camiasında hararetli tartışmalara yol açtı.

17 Ekim'de gerçekleşen maçta sporcumuz, Britanyalı Solomon Dacres'i hakemlerin oybirliğiyle aldığı kararla mağlup etti ve maç sırasında rakibini ağır bir şekilde knockdown durumuna düşürdü. Buna rağmen, bazı Batılı yorumcular ve uzmanlar Özbek devin hareketlerini "sıkıcı ve aşırı temkinli" olarak nitelendirerek açıkça eleştirmeye başladılar.

Bu duruma, boks dünyasının tanınmış Britanyalı bağımsız blog yazarı ve analisti Boxing Guru sert tepki göstererek, sporcumuza karşı açık bir çifte standart uygulandığını vurguladı.

«Eğer o bir İngiliz olsaydı...»: Britanyalı uzmanın açık itirafı

Boxing Guru, yaptığı açıklamada uzmanların Jalolov'a yönelik taraflı ve önyargılı bakış açılarını sert bir dille eleştirdi:

Hedefli baskı: «Açık konuşmak gerekirse, evet, Jalolov'u ringde izlemek bazen sıkıcı gelebilir. Ancak yorumcuların ve uzmanların ona yönelik bitmek bilmeyen saldırıları, küçümseyici ve aşağılayıcı tonlardaki yorumları sınırı aştı ve bu neredeyse hedefli bir kampanya gibi görünüyor;

Çifte standartlar: Eğer Bakhodir Jalolov Britanyalı bir boksör olsaydı, aynı yorumcular onun tekniğini ve mesafe kontrolündeki ustalığını durmaksızın övecek, "onda efsanevi Muhammad Ali'den bir şeyler var" diyerek onu göklere çıkaracaklardı», — dedi Boxing Guru.

Profesyonel ringde 18 maçlık yenilgisiz seri

Batı medyasındaki taraflı değerlendirmelere rağmen, rakamlar ve gerçekler Bakhodir Jalolov'un ağır sıklet divizyonundaki gücünü ve tehlikesini açıkça kanıtlıyor:

18. galibiyet kaydedildi: Solomon Dacres karşısında alınan başarı, Özbek ağır sıklet yıldızının profesyonel kariyerindeki 18. galibiyeti oldu;

15 nakavt: Kusursuz bir rekora sahip olan Jalolov, 18 maçının 15'ini rakiplerini nakavt ederek kazandı;

Rakibin evinde mutlak üstünlük: Britanya ringinde yerel bir boksörü sadece puanla yenmekle kalmayıp onu yere seren Bakhodir, her türlü baskı ve önyargıya karşı kendi sözünü söyleyebileceğini kanıtladı.

Jalolov profesyonel boks sahnesinde yükselmeye devam ediyor ve birçok uzmana göre, onun pragmatik ve güvenli tekniği, gelecekteki şampiyonluk kemerleri mücadelesinde en temel silahı olacak.