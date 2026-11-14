Nina Drama, Usman Nurmagomedov ve Merab Dvalishvili arasındaki kavga hakkında sert açıklamalarda bulundu
Ünlü UFC influencer'ı Nina Drama, eski şampiyon Merab Dvalishvili ve Usman Nurmagomedov ekibi arasında yaşanan olayla ilgili tepkisini dile getirdi. Olayı sert bir dille kınayarak, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı.
«Bu önceden planlanmış bir saldırıydı»
Nina Drama'ya göre Merab Dvalishvili, kendisine bir ağabey kadar yakın. Bu yüzden olayın videosunu izlediğinde büyük bir üzüntü duyduğunu gizlemedi.
«Merab Dvalishvili benim için bir ağabey gibidir. Ona yapılan saldırının videosunu izlediğimde gerçekten midem bulandı. Bu korkaklar yaptıklarının hesabını vermeli. Bu önceden planlanmış bir saldırıydı, çekim yapmak için telefonlarını bile önceden hazırlamışlardı» — dedi.
Tepki ve açıklamanın detayları
Detaylar
Açıklamanın sahibi
UFC influencer'ı Nina Drama
Ana fikir
Merab Dvalishvili'ye yapılan saldırının sert bir şekilde kınanması
Temel talep
Usman Nurmagomedov ve arkadaşlarına UFC turnuvalarından ömür boyu men cezası verilmesi
Verilen örnek
Dillon Danis'e uygulanan geçmiş kısıtlamalar
UFC yönetimine çağrı ve ömür boyu men talebi
Influencer ayrıca, organizasyonun bu tür nahoş olaylara karşı çifte standart uygulamaması gerektiğini belirtti. Dillon Danis ile ilgili eski bir olayı hatırlattı:
«UFC, Dillon Danis'in turnuvalara gelmesini yasaklamıştı. O da 20 kişinin saldırısına uğramıştı ve yanında sadece kardeşi vardı. O durumda bu kişilere neden hiçbir işlem yapılmadı? UFC'nin Usman Nurmagomedov ve arkadaşlarına turnuvalarına gelmeyi ömür boyu yasaklamasını umuyorum. Kafesten atladıktan sonra Song Yadong'a dirsek atmaya çalıştı. Soyadı, bir insanı diğerlerinden üstün kılmaz».
Bu açıklama MMA camiasında büyük yankı uyandırdı ve tartışmaların merkezine oturdu. Henüz UFC yönetimi tarafından konuyla ilgili resmi bir karar açıklanmadı.
Sizce UFC, ünlü takımlar ve sporcular arasındaki bu tür kavgalara karşı nasıl sert cezalar uygulamalı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
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