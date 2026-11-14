Nina Drama, Usman Nurmagomedov ve Merab Dvalishvili arasındaki kavga hakkında sert açıklamalarda bulundu

1 dk okuma0
Nina Drama, Usman Nurmagomedov ve Merab Dvalishvili arasındaki kavga hakkında sert açıklamalarda bulundu

Ünlü UFC influencer'ı Nina Drama, eski şampiyon Merab Dvalishvili ve Usman Nurmagomedov ekibi arasında yaşanan olayla ilgili tepkisini dile getirdi. Olayı sert bir dille kınayarak, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

«Bu önceden planlanmış bir saldırıydı»

Nina Drama'ya göre Merab Dvalishvili, kendisine bir ağabey kadar yakın. Bu yüzden olayın videosunu izlediğinde büyük bir üzüntü duyduğunu gizlemedi.

«Merab Dvalishvili benim için bir ağabey gibidir. Ona yapılan saldırının videosunu izlediğimde gerçekten midem bulandı. Bu korkaklar yaptıklarının hesabını vermeli. Bu önceden planlanmış bir saldırıydı, çekim yapmak için telefonlarını bile önceden hazırlamışlardı» — dedi.

Tepki ve açıklamanın detayları

Detaylar

Açıklamanın sahibi

UFC influencer'ı Nina Drama

Ana fikir

Merab Dvalishvili'ye yapılan saldırının sert bir şekilde kınanması

Temel talep

Usman Nurmagomedov ve arkadaşlarına UFC turnuvalarından ömür boyu men cezası verilmesi

Verilen örnek

Dillon Danis'e uygulanan geçmiş kısıtlamalar

UFC yönetimine çağrı ve ömür boyu men talebi

Influencer ayrıca, organizasyonun bu tür nahoş olaylara karşı çifte standart uygulamaması gerektiğini belirtti. Dillon Danis ile ilgili eski bir olayı hatırlattı:

«UFC, Dillon Danis'in turnuvalara gelmesini yasaklamıştı. O da 20 kişinin saldırısına uğramıştı ve yanında sadece kardeşi vardı. O durumda bu kişilere neden hiçbir işlem yapılmadı? UFC'nin Usman Nurmagomedov ve arkadaşlarına turnuvalarına gelmeyi ömür boyu yasaklamasını umuyorum. Kafesten atladıktan sonra Song Yadong'a dirsek atmaya çalıştı. Soyadı, bir insanı diğerlerinden üstün kılmaz».

Bu açıklama MMA camiasında büyük yankı uyandırdı ve tartışmaların merkezine oturdu. Henüz UFC yönetimi tarafından konuyla ilgili resmi bir karar açıklanmadı.

Sizce UFC, ünlü takımlar ve sporcular arasındaki bu tür kavgalara karşı nasıl sert cezalar uygulamalı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

Makaleyi beğendiniz mi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
Zamin'i takip edin:Telegram kanalıGoogle'da takip et

Abonelikle reklam yok

Zamin Premium — aylık 4 900 UZS

Yorumlar0

İlanlar

İş birliği
  1. Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
    Teknoloji
    Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
  2. Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
    Teknoloji
    Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
  3. Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
    Spor
    Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
  4. Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
    Otomobil
    Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
  5. Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
    Toplum
    Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
  6. Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
    Yaşam
    Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

İlgili haberler

En çok okunan Spor haberleri