Nina Drama, Usman Nurmagomedov ve Merab Dvalishvili arasındaki kavga hakkında sert açıklamalarda bulundu

Ünlü UFC influencer'ı Nina Drama, eski şampiyon Merab Dvalishvili ve Usman Nurmagomedov ekibi arasında yaşanan olayla ilgili tepkisini dile getirdi. Olayı sert bir dille kınayarak, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

«Bu önceden planlanmış bir saldırıydı»

Nina Drama'ya göre Merab Dvalishvili, kendisine bir ağabey kadar yakın. Bu yüzden olayın videosunu izlediğinde büyük bir üzüntü duyduğunu gizlemedi.

«Merab Dvalishvili benim için bir ağabey gibidir. Ona yapılan saldırının videosunu izlediğimde gerçekten midem bulandı. Bu korkaklar yaptıklarının hesabını vermeli. Bu önceden planlanmış bir saldırıydı, çekim yapmak için telefonlarını bile önceden hazırlamışlardı» — dedi.

Tepki ve açıklamanın detayları Detaylar Açıklamanın sahibi UFC influencer'ı Nina Drama Ana fikir Merab Dvalishvili'ye yapılan saldırının sert bir şekilde kınanması Temel talep Usman Nurmagomedov ve arkadaşlarına UFC turnuvalarından ömür boyu men cezası verilmesi Verilen örnek Dillon Danis'e uygulanan geçmiş kısıtlamalar

UFC yönetimine çağrı ve ömür boyu men talebi

Influencer ayrıca, organizasyonun bu tür nahoş olaylara karşı çifte standart uygulamaması gerektiğini belirtti. Dillon Danis ile ilgili eski bir olayı hatırlattı: