Merab Dvalishvili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı ve ilk açıklamasını yaptı

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Merab Dvalishvili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı ve ilk açıklamasını yaptı

Eski UFC şampiyonu Merab Dvalishvili Usman Nurmagomedov ve takım arkadaşlarıyla yaşadığı tartışma sonrası gözaltına alındıktan sonra resmen serbest bırakıldı. Sporcu, olaydan sonra kendi hesabı üzerinden kamuoyuna seslenerek durumla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Gözaltı ve serbest bırakılma detayları

Hatırlatmak gerekirse, daha önce Abu Dabi'de sporcular arasında beklenmedik bir tartışma çıktığı ve bunun sonucunda Merab Dvalishvili'nin kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındığı bildirilmişti. Ancak kısa süre sonra eski şampiyon serbest bırakıldığını ve kendisini iyi hissettiğini açıkladı.

Dvalishvili, X (eski Twitter) sosyal medya hesabında şu ifadeleri paylaştı:

«Herkese serbest bırakıldığımı bildirmek isterim. Durumum iyi, sağlıklıyım ve kariyerime devam etmeye hazırım. Bu konunun çözülmesine yardımcı olan Abu Dabi'deki herkese teşekkür etmek istiyorum. Abu Dabi'ye gelmeyi seviyorum ve burada sıcak karşılanmaktan mutluluk duyuyorum».

Olay parametreleri

Detaylar

Katılımcılar

Merab Dvalishvili, Usman Nurmagomedov ve takım arkadaşları

Olay yeri

Abu Dabi şehri

Mevcut durum

Dvalishvili serbest, sağlığı yerinde ve kariyerine devam ediyor

Hukuki durum

Sporcu kimseye karşı şikayette bulunmadı

Diğer katılımcıların durumu ve Dvalishvili'nin tutumu

Ayrıca eski şampiyon, kavgaya karışan diğer kişilerin de bir an önce serbest bırakılmasını umduğunu dile getirdi. Kimseye karşı bir şikayeti olmadığını özellikle vurguladı:

«Hepsini serbest bırakmalarını çok umuyorum; kimseye karşı şikayette bulunmadım. Herkese barış ve en iyi dileklerimi sunuyorum. Sevginiz ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim».

Şu an için bu tartışmanın çıkış nedenleri ve diğer detaylar hakkında resmi makamlardan ek bir açıklama yapılmadı. Ancak Dvalishvili'nin açıklaması, durumun barışçıl bir şekilde çözüldüğüne işaret ediyor.

Sizce ünlü sporcular arasında bu tür anlaşmazlıkların ve tartışmaların çıkmasına temel sebep nedir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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