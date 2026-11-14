Diyora Keldiyorova Zagreb Grand Prix'sinde bronz madalya kazandı
Özbekistan judo milli takımı üyesi, Paris 2024 Olimpiyat şampiyonu Diyora Keldiyorova Hırvatistan'da düzenlenen prestijli Zagreb Grand Prix turnuvasında bir başka önemli başarıya imza attı.
Çekişmeli mücadeleler ve yarı finale giden yol
Prestijli turnuvada -52 kg sıkletinde ülkemizi temsil eden yetenekli sporcumuz, turnuva boyunca yüksek hazırlık seviyesi ve güçlü bir irade sergiledi. İlk turlarda rakiplerini mağlup ederek yarı finale kadar başarıyla ilerledi.
Ancak final bileti için yapılan zorlu ve çekişmeli mücadelede Macar rakibine boyun eğdi.
Turnuva aşamaları
Sonuçlar ve detaylar
Sıklet
-52 kg (kadınlar)
Turnuva Adı
Zagreb Grand Prix (Hırvatistan)
Ana Sonuç
Bronz madalya (üçüncülük)
Karar maçı
Fransız rakibine karşı galibiyet
Fransız rakibine karşı net zafer
Altın madalya şansını kaybetmesine rağmen Diyora Keldiyorova moralini bozmadı. Bronz madalya için yapılan final mücadelesinde Fransız rakibinin karşısına çıktı. Oldukça şiddetli geçen maçta yeteneğini sergileyen olimpiyat şampiyonu, rakibini mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
Böylece Diyora Keldiyorova, Hırvatistan'daki Zagreb Grand Prix'sini onurlu bir bronz madalya ile noktalayarak Özbekistan spor delegasyonuna bir değerli madalya daha kazandırdı.
Sizce Diyora Keldiyorova'nın gelecekteki uluslararası turnuvalardaki şansı nedir ve daha hangi zirvelere ulaşabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
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