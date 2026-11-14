Diyora Keldiyorova Zagreb Grand Prix'sinde bronz madalya kazandı

Ancak final bileti için yapılan zorlu ve çekişmeli mücadelede Macar rakibine boyun eğdi.

Prestijli turnuvada -52 kg sıkletinde ülkemizi temsil eden yetenekli sporcumuz, turnuva boyunca yüksek hazırlık seviyesi ve güçlü bir irade sergiledi. İlk turlarda rakiplerini mağlup ederek yarı finale kadar başarıyla ilerledi.

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Turnuva aşamaları Sonuçlar ve detaylar Sıklet -52 kg (kadınlar) Turnuva Adı Zagreb Grand Prix (Hırvatistan) Ana Sonuç Bronz madalya (üçüncülük) Karar maçı Fransız rakibine karşı galibiyet

Fransız rakibine karşı net zafer

Altın madalya şansını kaybetmesine rağmen Diyora Keldiyorova moralini bozmadı. Bronz madalya için yapılan final mücadelesinde Fransız rakibinin karşısına çıktı. Oldukça şiddetli geçen maçta yeteneğini sergileyen olimpiyat şampiyonu, rakibini mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Böylece Diyora Keldiyorova, Hırvatistan'daki Zagreb Grand Prix'sini onurlu bir bronz madalya ile noktalayarak Özbekistan spor delegasyonuna bir değerli madalya daha kazandırdı.

Sizce Diyora Keldiyorova'nın gelecekteki uluslararası turnuvalardaki şansı nedir ve daha hangi zirvelere ulaşabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!