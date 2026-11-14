Diyora Keldiyorova Zagreb Grand Prix'sinde bronz madalya kazandı

1 dk okuma10
Diyora Keldiyorova Zagreb Grand Prix'sinde bronz madalya kazandı

Özbekistan judo milli takımı üyesi, Paris 2024 Olimpiyat şampiyonu Diyora Keldiyorova Hırvatistan'da düzenlenen prestijli Zagreb Grand Prix turnuvasında bir başka önemli başarıya imza attı.

Çekişmeli mücadeleler ve yarı finale giden yol

Prestijli turnuvada -52 kg sıkletinde ülkemizi temsil eden yetenekli sporcumuz, turnuva boyunca yüksek hazırlık seviyesi ve güçlü bir irade sergiledi. İlk turlarda rakiplerini mağlup ederek yarı finale kadar başarıyla ilerledi.

Ancak final bileti için yapılan zorlu ve çekişmeli mücadelede Macar rakibine boyun eğdi.

Turnuva aşamaları

Sonuçlar ve detaylar

Sıklet

-52 kg (kadınlar)

Turnuva Adı

Zagreb Grand Prix (Hırvatistan)

Ana Sonuç

Bronz madalya (üçüncülük)

Karar maçı

Fransız rakibine karşı galibiyet

Fransız rakibine karşı net zafer

Altın madalya şansını kaybetmesine rağmen Diyora Keldiyorova moralini bozmadı. Bronz madalya için yapılan final mücadelesinde Fransız rakibinin karşısına çıktı. Oldukça şiddetli geçen maçta yeteneğini sergileyen olimpiyat şampiyonu, rakibini mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Böylece Diyora Keldiyorova, Hırvatistan'daki Zagreb Grand Prix'sini onurlu bir bronz madalya ile noktalayarak Özbekistan spor delegasyonuna bir değerli madalya daha kazandırdı.

Sizce Diyora Keldiyorova'nın gelecekteki uluslararası turnuvalardaki şansı nedir ve daha hangi zirvelere ulaşabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

Makaleyi beğendiniz mi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
Zamin'i takip edin:Telegram kanalıGoogle'da takip et

Abonelikle reklam yok

Zamin Premium — aylık 4 900 UZS

Yorumlar0

İlanlar

İş birliği
  1. Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
    Teknoloji
    Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
  2. Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
    Teknoloji
    Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
  3. Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
    Spor
    Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
  4. Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
    Otomobil
    Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
  5. Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
    Toplum
    Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
  6. Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
    Yaşam
    Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

İlgili haberler

En çok okunan Spor haberleri