Kazakistanlı genç mühendis kartondan gerçek bir araba motoru modeli yaparak interneti hayrete düşürdü

Kazakistan'da yaşayan genç bir yaratıcı, sıra dışı icadıyla internet kullanıcılarının dikkatini çekti. Sıradan kartondan bir araba motorunun detaylı bir modelini yapmayı başardı.

Genç mühendis, yapıyı oluştururken her küçük detaya özel bir önem verdi. Modele birçok küçük parça eklenerek, gerçek bir araba motorunun yapısını ve çalışma mekanizmasını mümkün olduğunca doğru bir şekilde yansıtmaya çalışıldı.

İlginç olan şu ki, bu yaratıcı çalışmayı gerçekleştirmek için pahalı malzemelere veya karmaşık ekipmanlara ihtiyaç duyulmadı. Genç mucit; sadece karton, hayal gücü ve becerisiyle kendine has bir yapı ortaya koydu.

Çalışması sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok kullanıcının takdirini kazandı. Bazıları ise onda gelecekte başarılı bir mühendis veya otomotiv teknisyeni olabilecek genç bir yetenek görüyor.