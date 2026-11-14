Sarukyan'dan Çarpıcı İddia: Ilia Topuria, Usman ile Dövüşmekten Kaçıyor mu?

Ünlü MMA dövüşçüsü Arman Tsarukyan, yakın zamanda Merab Dvalishvili ve Usman Nurmagomedov ekibi arasında yaşanan gerilim ve sonuçları hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Ona göre, yaşanan gözaltılar ve hukuki sorunlara rağmen Usman, UFC ligindeki kariyerine devam edecek.

Abu Dabi yasaları ve sınır dışı edilme riski

Tsarukyan'a göre, Abu Dabi'nin katı yasaları gereği, söz konusu olay katılımcıları ciddi şekilde etkileyebilir. Merab Dvalishvili'nin bile bu durumdan muaf olmayabileceği vurgulandı.