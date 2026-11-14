Sarukyan'dan Çarpıcı İddia: Ilia Topuria, Usman ile Dövüşmekten Kaçıyor mu?
Ünlü MMA dövüşçüsü Arman Tsarukyan, yakın zamanda Merab Dvalishvili ve Usman Nurmagomedov ekibi arasında yaşanan gerilim ve sonuçları hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Ona göre, yaşanan gözaltılar ve hukuki sorunlara rağmen Usman, UFC ligindeki kariyerine devam edecek.
Abu Dabi yasaları ve sınır dışı edilme riski
Tsarukyan'a göre, Abu Dabi'nin katı yasaları gereği, söz konusu olay katılımcıları ciddi şekilde etkileyebilir. Merab Dvalishvili'nin bile bu durumdan muaf olmayabileceği vurgulandı.
«Görünüşe göre kavgaya karışanlar için yasal sonuçlar olacak. Bence en azından herkesi sınır dışı edecekler. Merab'ı da. Çünkü Abu Dabi kurallarına göre, eğer sana vururlarsa kavgayı başlatma hakkın yok. Umarım herkesi serbest bırakırlar», — dedi Tsarukyan.
Tahminler ve görüşler
Detaylar
Açıklamayı yapan
Arman Tsarukyan (MMA dövüşçüsü)
Ana konu
Usman Nurmagomedov'un UFC'ye geçişi ve Abu Dabi'deki gerilim
Hukuki durum
Yasal kurallar gereği sınır dışı edilme riski bulunuyor
Olası dövüş
Usman Nurmagomedov ve Ilia Topuria karşılaşması
Usman Nurmagomedov'un UFC'deki geleceği ve Ilia Topuria
Arman Tsarukyan, UFC yönetiminin bu kadar tanınmış ve yetenekli dövüşçülere değer verdiğini, bu yüzden Usman'ın gelecekte mutlaka en büyük organizasyona geçeceğini belirtti. Aynı zamanda Ilia Topuria ile olası bir dövüş konusuna da değindi.
«Elbette, Usman UFC'ye lazım. Aksine, UFC böyle çocukları sever. Örneğin, şu an Usman ve Ilia arasında bir dövüş ayarlansa ne kadar harika olurdu. Ancak bence Ilia asla Usman ile dövüşmeyecek. Temkinli davranacaktır, özellikle son dövüşünden sonra onunla karşı karşıya gelmez. Bence Ilia kendisi için daha uygun bir rakip seçecek, dövüşecek, form durumunu kontrol edecek ve ancak ondan sonra Usman ile oktagona çıkacaktır», — diye ekledi sporcu.
Bu görüşler hayranlar ve uzmanlar arasında geniş çaplı tartışmalara neden oluyor.
Sizce Ilia Topuria gerçekten Usman Nurmagomedov ile dövüşmekten kaçıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin!
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