Sarhoş rakun hayvan barınağı için 290 bin dolar topladı

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Sarhoş rakun hayvan barınağı için 290 bin dolar topladı

ABD'de bir içki dükkanına girip birkaç şişeyi kıran rakun, beklenmedik bir şekilde internet yıldızı oldu. İlginç olan ise, popülaritesi sayesinde bir hayvan barınağı için 290 bin dolardan fazla bağış toplanmış olmasıdır.

Edinilen bilgilere göre rakun, dükkana girerek toplam 14 şişeyi kırdı. Ardından tuvalete giderek sarhoş bir halde uyuyakaldı. Bu sıra dışı olayla ilgili haber ve hayvanın fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişinin dikkatini çekti.

Rakunun popülaritesinin ardından, üzerinde fotoğrafının bulunduğu «Trashed Panda» temalı tişörtler, kapüşonlular ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu. Beklenmedik olayla tanınan hayvanın görselini taşıyan ürünlere internet kullanıcıları büyük ilgi gösterdi.

Sonuç olarak yaklaşık bir yıl içinde 290 bin dolardan fazla fon toplandı. Toplanan paralar, hayvan barınağını desteklemek ve hayvanları koruma çalışmalarına yönlendiriliyor.

Böylece dükkandaki beklenmedik «macerasıyla» ünlü olan rakun, sadece bir internet yıldızı değil, aynı zamanda diğer hayvanlara yardım etmeye katkıda bulunan bir sembol haline geldi.

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Kamola Shuhratova«ZAMIN.UZ» editör
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