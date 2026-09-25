Justin Gaethje kariyerini noktalayabilir: «Henüz bir karar vermedim»

UFC hafif sıklet şampiyonu Justin Gaethje, kariyerine devam edip etmeme konusunda henüz nihai bir karar vermediğini açıkladı. 37 yaşındaki dövüşçü, artık ana meselenin para değil, sağlık olduğunu vurguladı.

«Bence artık kanıtlayacak bir şeyim kalmadı. 37 yaşındayım ve 2008'den beri dövüşüyorum. Henüz bir karar vermedim» dedi Gaethje.

Şu anda tedavi gerektiren sakatlıkları olduğunu belirten dövüşçü, aynı zamanda son oktagon performansının kariyerinin en iyi performanslarından biri olduğunu kaydetti.

«Mesele hiçbir zaman para olmadı. Mesele sağlık. Aynı zamanda son dövüşümde kariyerimin en iyi performanslarından birini sergilediğimin de farkındayım. İki arada bir derede kaldım» ifadelerini kullandı şampiyon.

Gaethje'nin bir sonraki rakibi olarak Arman Tsarukyan ismi geçiyor. Ancak şampiyon, bu dövüşle ilgili henüz bir karar vermiş değil.

Gaethje son dövüşünü Haziran 2026'da UFC'nin Beyaz Saray'daki turnuvasında gerçekleştirmiş ve Ilia Topuria'yı teknik nakavtla mağlup ederek şampiyonluk kemerini kazanmıştı.