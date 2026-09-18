Rövanşı hak etmiyor: Arman Tsarukyan, Ilia Topuria'nın iddialarını sert bir dille eleştirdi

Dünyanın önde gelen dövüş sanatları organizasyonu UFC'nin hafif sıklet kategorisinde yeni bir tartışma ve sert açıklamalar dalgası başladı. Bölümün en tehlikeli adaylarından biri olarak görülen Arman Tsarukyan Ilia Topuria'nın mevcut şampiyon Justin Gaethje'ye karşı hemen bir rövanş maçı yapma isteğine açık ve tavizsiz bir tepki gösterdi. Tsarukyan, Topuria'nın doğrudan şampiyonluk maçına çıkması için hiçbir sportif gerekçe olmadığını, çünkü Gaethje ile olan karşılaşmasında hiçbir varlık gösteremediğini vurguladı.

«Bence rövanşı hak etmiyor. Maç çekişmeli geçmedi. Justin onu tamamen domine etti ve erken bitirdi. Şimdi ona geri dönmesi için nispeten daha kolay bir rakip verilmeli», — dedi Ermeni dövüşçü sert bir dille. Arman'a göre Topuria, şampiyonluk kürsüsünü tekrar hayal etmeden önce birkaç galibiyetle kendini oktagonda yeniden kanıtlamak zorunda.

Peki, Tsarukyan'ın bu sert çıkışının arkasında hangi kişisel hırslar yatıyor, Gaethje Topuria ile rövanşa razı olacak mı ve hafif sıklette bir sonraki resmi aday kim olacak?

«Ezilmiş eski aday ve kolay rakip ihtiyacı»: Tsarukyan'ın ana tezleri

Arman Tsarukyan'ın Ilia Topuria hakkındaki temel eleştirileri:

«Yakın bir maç olmadı»: Tsarukyan, Topuria'nın Gaethje ile olan mücadelesinde rekabetçi bir ortam olmadığını, aksine mevcut şampiyonun mutlak üstünlüğüyle sonuçlandığını belirtti;

Erken mağlubiyet: Nakavt veya erken biten bir mağlubiyetten sonra sporcuların genellikle hemen rövanş hakkına sahip olmaması gerektiği vurgulandı;

«Daha kolay bir rakiple dönmeli»: Arman, Topuria'nın zihinsel ve fiziksel olarak toparlanması için hafif sıklet sıralamasının alt basamaklarından bir rakip verilmesinin adil olacağını söyledi;

Sıralamayı yeniden inşa etme şartı: Topuria'nın tekrar kemer için dövüşebilmesi için en az iki veya üç ikna edici galibiyet alması gerektiği kaydedildi.

Hafif sıklette büyük satranç: Tsarukyan neden Topuria'yı durdurmak istiyor?

Oktagon arkasındaki stratejik çıkarların analizi:

Kemere doğrudan sıra: Arman Tsarukyan'ın kendisi Gaethje'ye karşı şampiyonluk maçının ana adayı konumunda, bu yüzden Topuria'nın olası bir rövanşı onun planlarını geciktirebilir;

Psikolojik baskı: Arman, Topuria'nın medya statüsüne darbe vurarak organizasyon yönetimini, özellikle Dana White'ı rövanş seçeneğinden vazgeçmeye teşvik ediyor;

Düzen ve kural: UFC tarihinde sadece uzun yıllar şampiyon kalmış ve puan farkıyla kaybetmiş dövüşçülere hemen rövanş verilmesi gelenek haline gelmiştir.

Uzmanların ve MMA analistlerinin sonucu

Dövüş sanatları uzmanları bu çatışma hakkında ne düşünüyor:

Tsarukyan'ın haklılığı: Analistlerin çoğu Arman'ın fikrine katılıyor; erken nakavt olan Topuria'nın hemen şampiyonluk maçına dahil edilmesi, bölümdeki diğer çalışkan adayların haklarını çiğneyebilir;

Gaethje'nin tercihi: Justin Gaethje, şampiyonluk döneminde yeni isimlere, özellikle Arman Tsarukyan veya diğer üst düzey adaylara karşı kemerini korumaya daha istekli;

Topuria'nın geleceği: Ilia için en uygun yol, bölümün diğer güçlü temsilcilerinden biriyle karşılaşarak nakavtlı bir galibiyetle elit statüsünü yeniden kazanmaktır.

Arman Tsarukyan'ın Ilia Topuria'ya yönelik bu sert eleştirisi, hafif sıklet bölümündeki rekabet ateşini daha da körüklüyor ve gelecek şampiyonluk maçlarının heyecanını zirveye taşıyor.

Sizce Arman Tsarukyan'ın Topuria hakkındaki sert fikirleri doğru mu; Ilia gerçekten Gaethje ile hemen bir rövanşı hak etmiyor mu? UFC yönetiminin şampiyon Justin Gaethje'nin bir sonraki rakibi olarak kimi seçmesi gerektiğini düşünüyorsunuz: Tsarukyan mı yoksa Topuria ile rövanş mı? Analitik görüşlerinizi ve tahminlerinizi yorumlarda bırakın, MMA dünyasındaki bu sıcak gelişmeyi tüm dövüş sanatları severlerle ve arkadaşlarınızla paylaşın!