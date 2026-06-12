Ronaldinho, 2026 Dünya Kupası açılışı hakkında ne dedi?

Tüm gezegenin dikkatini yeşil sahalara kilitleyen tarihi 2026 Dünya Kupası, ilk heyecan dolu dakikalarıyla dünyaya gerçek bir zevk yaşatıyor. Bu dev spor şöleni, sadece milyonlarca sıradan taraftarı değil, milyonların oyununun tarihinde silinmez izler bırakan yaşayan efsaneleri de bir araya getirdi. Futbol dünyasının en parlak ve sihirli yıldızlarından biri olan; PSG, Barcelona, Milan kulüpleri ve Brezilya milli takımının eski orta saha oyuncusu Ronaldinho da dünya şampiyonasının açılış törenine katılarak bu küresel olay karşısındaki heyecanını gizleyemedi.

Futbol sihirbazı olarak tanınan Brezilyalı eski yıldız için bu ülke hiç de yabancı değil. Kariyeri boyunca Meksika'nın ünlü kulübü Queretaro'nun formasını başarıyla terletmiş ve yerel taraftarların kalbinde derin bir yer edinmiştir.

«Meksika'da inanılmaz bir pozitif enerji var»

Dünya futbolunun yaşayan sembolü kabul edilen Ronaldinho, resmi «X» (eski Twitter) sosyal medya hesabı üzerinden Meksika topraklarına döndükten sonra hissettiği samimi duyguları şu şekilde dile getirdi:

«Böylesine görkemli bir dünya kupasının resmi açılış törenine katılmak için kendime yakın hissettiğim Meksika topraklarına dönmek bana sonsuz neşe ve mutluluk veriyor! Burada yeşil sahalardaki değerli dostlarımı ve birçok spor efsanesini yeniden gördüğüm için çok mutluyum. Şu an bu mekanda inanılmaz, kendine has yüksek bir pozitif enerji hüküm sürüyor; bu, milyonlarca futbolsever için gerçek ve güzel bir bayram! Bu güzel ülkeyi ne kadar çok sevdiğimi herkes çok iyi biliyor ve buraya gelmekten her zaman ayrı bir keyif alıyorum... Haydi, yaklaşan turnuva hepimiz için gerçekten çok özel ve unutulmaz olsun!»

Aşağıdaki özel analiz tablosunda, efsanevi Ronaldinho'nun zengin futbol geçmişini ve 2026 Dünya Kupası ev sahiplerinden biri olan Meksika ile olan bağlarını görebilirsiniz:

Futbolcunun statüsü En büyük takım başarısı Oynadığı dev kulüpler Meksika futbolundaki izi 2026 Dünya Kupası'ndan beklentisi Futbol efsanesi ve sihirbazı 2002 Dünya Şampiyonu PSG, Barcelona, Milan Queretaro kulübünün eski üyesi Tarihteki en özel futbol bayramı

Tarihi şampiyonun dünya kupası ziyareti

Ronaldinho'nun dünya kupalarındaki sözünün ve statüsünün çok büyük bir ağırlığı olduğunu özellikle belirtmek gerekir. 2002 yılında Asya'nın (Japonya ve Güney Kore) ev sahipliği yaptığı dünya şampiyonasında Brezilya milli takımı formasıyla gerçek bir sihir sergilemiş, altın kupayı başının üzerinde yükselterek dünya şampiyonu olmuştu. Yıllar geçse de futbola olan aşkı hiç azalmadı.

Uzman görüşü: Ronaldinho gibi büyük futbolcuların 2026 Dünya Kupası başlangıcında sahada görünmesi, turnuvanın prestijini ve taraftarların coşkusunu daha da üst seviyeye taşımaya hizmet ediyor. Onun iyi dilekleri ve temennileri, yeni nesil futbolcular için şüphesiz büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır.

Kuzey Amerika'nın ev sahipliği yaptığı bu tarihi turnuvada, efsanenin bahsettiği «özel ve güzel» anların daha çok yaşanması bekleniyor.

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