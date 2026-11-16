1-4'lük şok mağlubiyet: Squadra Azzurra'nın kaptanı neden şikayetçi?
İtalya milli takımı UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının altıncı haftasında Belçika'ya karşı oynanan kritik maçta beklenmedik bir ağır yenilgi aldı. Deplasmanda 1-4'lük skorla mağlup olan Squadra Azzurra, grupta uzun süre liderliğini korumasına rağmen play-off aşamasına kalmayı başaramadı.
Yorgunluk ve yeni sürecin zorlukları
Maçın ardından takımın kalecisi ve kaptanı Gianluigi Donnarumma UEFA basın servisine verdiği röportajda mağlubiyetin ana nedenlerini açıkladı. Ona göre futbolcuların fiziksel yorgunluğu belirleyici oldu:
«Yeni bir sürece başladık, bu yolda inişler ve çıkışlar olması doğal. Fransa'ya karşı harika bir oyun sergiledik ancak bu kez sahaya biraz yorgun çıktık», dedi tecrübeli eldiven.
Maç ve takım istatistikleri
Detaylar
Turnuva ve aşama
UEFA Uluslar Ligi, 6. Hafta
Sonuç
Belçika — İtalya 4:1
Ana sorun
Fiziksel yorgunluk ve rakibin daha güçlü performansı
Nihai sonuç
Liderliğin kaybedilmesi ve play-off dışı kalınması
Rakibin üstünlüğü ve kabul edilen gerçek
Donnarumma, önceki maçlarda İtalya'dan kimsenin böyle kötü bir sonuç beklemediğini hatırlattı. Ayrıca, bu karşılaşmada Belçika milli takımının sahada her açıdan daha güçlü göründüğünü dürüstçe kabul etti. İtalyan futbolcular için bu ağır sonuç, turnuvadaki yolculuklarının erken bitmesine neden oldu.
Sizce Roberto Mancini yönetimindeki İtalya milli takımı bu krizden hızla çıkabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…