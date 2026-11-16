1-4'lük şok mağlubiyet: Squadra Azzurra'nın kaptanı neden şikayetçi?

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1-4'lük şok mağlubiyet: Squadra Azzurra'nın kaptanı neden şikayetçi?

İtalya milli takımı UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının altıncı haftasında Belçika'ya karşı oynanan kritik maçta beklenmedik bir ağır yenilgi aldı. Deplasmanda 1-4'lük skorla mağlup olan Squadra Azzurra, grupta uzun süre liderliğini korumasına rağmen play-off aşamasına kalmayı başaramadı.

Yorgunluk ve yeni sürecin zorlukları

Maçın ardından takımın kalecisi ve kaptanı Gianluigi Donnarumma UEFA basın servisine verdiği röportajda mağlubiyetin ana nedenlerini açıkladı. Ona göre futbolcuların fiziksel yorgunluğu belirleyici oldu:

«Yeni bir sürece başladık, bu yolda inişler ve çıkışlar olması doğal. Fransa'ya karşı harika bir oyun sergiledik ancak bu kez sahaya biraz yorgun çıktık», dedi tecrübeli eldiven.

Maç ve takım istatistikleri

Detaylar

Turnuva ve aşama

UEFA Uluslar Ligi, 6. Hafta

Sonuç

Belçika — İtalya 4:1

Ana sorun

Fiziksel yorgunluk ve rakibin daha güçlü performansı

Nihai sonuç

Liderliğin kaybedilmesi ve play-off dışı kalınması

Rakibin üstünlüğü ve kabul edilen gerçek

Donnarumma, önceki maçlarda İtalya'dan kimsenin böyle kötü bir sonuç beklemediğini hatırlattı. Ayrıca, bu karşılaşmada Belçika milli takımının sahada her açıdan daha güçlü göründüğünü dürüstçe kabul etti. İtalyan futbolcular için bu ağır sonuç, turnuvadaki yolculuklarının erken bitmesine neden oldu.

Sizce Roberto Mancini yönetimindeki İtalya milli takımı bu krizden hızla çıkabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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