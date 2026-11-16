1-4'lük şok mağlubiyet: Squadra Azzurra'nın kaptanı neden şikayetçi?

Maçın ardından takımın kalecisi ve kaptanı Gianluigi Donnarumma UEFA basın servisine verdiği röportajda mağlubiyetin ana nedenlerini açıkladı. Ona göre futbolcuların fiziksel yorgunluğu belirleyici oldu:

İtalya milli takımı UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının altıncı haftasında Belçika'ya karşı oynanan kritik maçta beklenmedik bir ağır yenilgi aldı. Deplasmanda 1-4'lük skorla mağlup olan Squadra Azzurra, grupta uzun süre liderliğini korumasına rağmen play-off aşamasına kalmayı başaramadı.

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«Yeni bir sürece başladık, bu yolda inişler ve çıkışlar olması doğal. Fransa'ya karşı harika bir oyun sergiledik ancak bu kez sahaya biraz yorgun çıktık», dedi tecrübeli eldiven.

Maç ve takım istatistikleri Detaylar Turnuva ve aşama UEFA Uluslar Ligi, 6. Hafta Sonuç Belçika — İtalya 4:1 Ana sorun Fiziksel yorgunluk ve rakibin daha güçlü performansı Nihai sonuç Liderliğin kaybedilmesi ve play-off dışı kalınması

Rakibin üstünlüğü ve kabul edilen gerçek

Donnarumma, önceki maçlarda İtalya'dan kimsenin böyle kötü bir sonuç beklemediğini hatırlattı. Ayrıca, bu karşılaşmada Belçika milli takımının sahada her açıdan daha güçlü göründüğünü dürüstçe kabul etti. İtalyan futbolcular için bu ağır sonuç, turnuvadaki yolculuklarının erken bitmesine neden oldu.

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