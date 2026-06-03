GitLab Yapay Zekaya Geçiş Kapsamında Personelinin %14'ünü İşten Çıkardı

Geliştiriciler için popüler bir platform olan GitLab, iş gücünün yaklaşık %14'ünü, yani tahminen 350 çalışanını işten çıkardığını duyurdu. Bu karar, şirketin geçen ay başlayan kapsamlı yapısal değişiklikleri ve 22 ülkedeki faaliyetlerini durdurmasıyla bağlantılıdır. Şirket yönetimi, yönetim katmanlarını azaltmayı ve asıl odağı yapay zeka (YZ) akışlarına hizmet veren altyapıya yönlendirmeyi hedeflemektedir. Techcrunch.com haber veriyor.

Şirketin CEO'su Bill Staples'a göre, ajan tabanlı iş yükleri (agentic workloads) mevcut geliştirici altyapısı üzerinde beklenenden çok daha yüksek bir baskı oluşturuyor. Bu sorun yalnızca GitLab'a özgü değil; ana rakibi GitHub da YZ aracılığıyla iletilen büyük veri akışları nedeniyle sistem istikrarını korumakta zorluk yaşıyor. Staples, şirketin 100 kat büyümeyi desteklemek için git sistemini kökten yeniden inşa etmeye başladığını belirtti.

GitLab, altyapıyı YZ yükleri için optimize etmek amacıyla ismi açıklanmayan büyük bir YZ laboratuvarı ile ortaklık kurdu. Yeni strateji kapsamında, ajanlar için bağlamı saklama ve almaya yönelik özel API'lerin yanı sıra geliştiriciler ve YZ ajanları arasındaki işi koordine eden araçlar geliştiriliyor. Yönetim ve kontrol araçları da doğrudan platforma entegre edilecek.

Böylece GitLab, YZ teknolojilerini işin temel bir parçası haline getirmek için personelini azaltan Amazon, Microsoft, Meta ve Oracle gibi teknoloji devlerinin arasına katıldı. Statista verilerine göre, bu yıl teknoloji sektöründe 100.000'den fazla iş yeri kapatıldı. İlginçtir ki, birçok şirket rekor gelirler raporlasa da, YZ'ye yatırım yapmak için personel azaltmaya devam ediyor.

GitLab'ın finansal göstergeleri de olumlu bir seyir izliyor. Şirketin ilk çeyrek geliri geçen yıla kıyasla %23 artarak 264 milyon dolara ulaştı. Brüt kâr marjı ise %88'e yükseldi. Planlanan yapısal değişiklikler ve işten çıkarma süreçleri için şirketin 30 milyon ila 35 milyon dolar arasında harcama yapması bekleniyor.