Mısırlı ünlü futbolcu Mohamed Salah'ın Liverpool ile yollarını ayırma kararı dünya futbol kamuoyunun merkezinde yer alıyor. 2025-2026 sezonunun sonunda Merseyside ekibinden ayrılacağını açıklayan golcü oyuncu için şu anda birçok prestijli ligden teklifler geliyor. Dokuz yıl boyunca Anfield'da efsaneleşen oyuncunun bir sonraki durağı hakkında çeşitli tahminler yürütülüyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, Salah'ın geleceğiyle ilgili görüşmeler yeni bir aşamaya taşındı. Başlangıçta Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad kulübü oyuncu için ana aday olarak görülüyordu. Ancak son bilgiler, Mısır milli takımı kaptanı için verilen mücadeleye beklenmedik bir şekilde Türkiye'den dev kulüplerin de katıldığını gösteriyor. Özellikle Beşiktaş kulübü, Salah'ı kadrosuna katmak için ciddi adımlar atıyor.

Transfer pazarı ve ana rotalar

Şu anda Mohamed Salah'ın önünde birkaç ana seçenek bulunuyor ve bunlar şu rotaları içeriyor:

Suudi Arabistan Roshn Ligi (Al-Ittihad ve diğer zengin kulüpler);

ABD MLS Ligi (Amerikan kulüplerinden gelen ilgi);

Türkiye Süper Ligi (Beşiktaş ile görüşmeler).

Basında çıkan haberlere göre, Beşiktaş yönetimi deneyimli golcü ile anlaşmaya varmış olabilir. Buna göre Salah'ın Türk kulübüyle bir yıllık (bir yıl uzatma opsiyonlu) sözleşme imzalaması ve sezon başına 12 milyon euro maaş alması bekleniyor. Bu transfer, Türk futbolu için son yılların en büyük olayı olabilir.

Aynı zamanda, Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad kulübü Salah'tan hala vazgeçmiş değil. Daha önce bu takıma transfer sürecinin neden durduğuna dair detaylar da açıklanmıştı. Anlaşmanın gerçekleşmesinin belirli şartlara bağlı olduğu ve bunun temel olarak Liverpool'un bonservis bedeli konusundaki talepleri ile oyuncunun kişisel tercihinden kaynaklandığı biliniyor.

Salah'ın Liverpool formasıyla elde ettiği sonuçlar şaşırtıcı düzeydeydi. Kulüp tarihinin en golcü oyuncuları arasına girdi ve takımın Şampiyonlar Ligi ile İngiltere Premier Lig şampiyonluklarına büyük katkı sağladı. Bu nedenle, ayrılışının sadece taraftarlar için değil, tüm takım yapısı için de büyük bir kayıp olması bekleniyor.

Özbekistan'daki futbolseverler için de Salah'ın bir sonraki durağı merak konusu. Eğer Suudi Arabistan'ı seçerse bölgesel ligin seviyesi daha da artacak, Türkiye seçeneği ise onu Avrupa futbol ortamında tutacak. Her iki durumda da 32 yaşındaki yıldız, hala üst düzeyde oynayabileceğini kanıtlama niyetinde.

Henüz nihai karar verilmemiş olsa da, Salah'ın temsilcileri aynı anda birkaç teklifi değerlendiriyor. Transfer dönemi yaklaştıkça, Mısırlı "firavun"un yeni takımının adı daha netleşecek. Bu transferin sadece finansal değil, sportif açıdan da 2025 yılının en sansasyonel olaylarından biri olacağı şüphesiz.