ABD'de yapay zekayı düzenleyen federal yasa tasarısı sunuldu

ABD'de en gelişmiş yapay zeka (YZ) modellerini düzenlemek üzere federal bir sistem oluşturmayı amaçlayan yeni iki partili yasa tasarısı duyuruldu. "Great American AI Act" olarak adlandırılan belge, Cumhuriyetçi Jay Obernolte ve Demokrat Lori Trahan'ın girişimiyle kamuoyunun tartışmasına sunuldu. Tasarıya göre, en güçlü ve karmaşık YZ sistemlerini geliştirenlerin çalışma süreçleri hakkında federal makamları düzenli olarak bilgilendirmesi zorunlu olacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Belgede, şirketlerin siber güvenlikle ilgili ciddi riskleri azaltma planları hazırlaması ve dış denetimlere izin vermesi öngörülüyor. Ayrıca, ABD Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) içinde Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi (CAISI) kurulması planlanıyor. Bu merkez üç yıl boyunca gelişmiş modelleri değerlendirecek, ancak 300 milyon dolarlık finansmanı Kongre tarafından ayrı olarak onaylanmalıdır.

Yasa tasarısının en tartışmalı yönü, federal düzenlemenin eyalet düzeyindeki yerel yasalara üstün gelmesi (preemption) mekanizmasıdır. Bu, bazı eyaletlerde kabul edilen daha katı normların iptal edilmesine yol açabilir. Yazarlara göre amaç, güvenlik ile teknolojik gelişim arasındaki dengeyi korumak ve tüm ülke için tek bir kural seti uygulamaktır.

Ancak Public Citizen gibi sivil toplum kuruluşları girişimi "tehlikeli" olarak nitelendirerek şiddetle eleştiriyor. Onlara göre tasarı, algoritmalardaki ayrımcılık, dolandırıcılık ve deepfake'ler gibi sorunlara yeterince dikkat etmiyor. Ayrıca eleştirmenler, bu yasanın OpenAI, Meta, Google ve Anthropic gibi büyük teknoloji devlerinin konumunu güçlendirerek onları eyalet düzeyindeki daha sıkı denetimden kurtarabileceği endişesini taşıyor.