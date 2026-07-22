Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin Silahlı Kuvvetleri'nin yeni başkomutanı olarak Tümgeneral Mihail Drapatiy'i atama kararı aldığını duyurdu. İlgili kararlar resmen 22 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Zamin.uz ordu yönetimindeki önemli değişiklikleri, yeni başkomutanın biyografisini ve bu atamanın arkasındaki nedenlerin ayrıntılarını sunuyor.

Mihail Drapatiy kimdir ve bu göreve nasıl geldi?

Haziran 2025'ten bu yana Birleşik Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan 43 yaşındaki Tümgeneral Mihail Drapatiy, artık Ukrayna ordusuna liderlik edecek. Devlet Başkanı, bu kararın Genelkurmay'ın gelecekteki yapısı ve ordunun daha da geliştirilmesi konularındaki görüşmelerin ardından alındığını belirtti.

Askeri kariyeri: Drapatiy, kariyerine 72. Ayrı Mekanize Tugay'da takım komutanı olarak başladı.

Ödülü: 2016 yılında «Ukrayna Halk Kahramanı» nişanı ile ödüllendirildi.

Deneyimi: 2024 yılında Sirskiy başkomutan olarak atandıktan sonra Drapatiy, Kara Kuvvetleri'ne liderlik etti ve Harkiv yönündeki savunmanın organize edilmesinde ve Rus birliklerinin saldırısının püskürtülmesinde önemli bir rol oynadı.

Yerel basına göre, ordu yönetimindeki bu değişiklikler, eski Savunma Bakanı Mihail Fyodorov'un görevden ayrılmasının ardından başlayan kitlesel protestoların arka planında gerçekleşti. Protestocuların bir kısmı bizzat Drapatiy'in başkomutan olarak atanmasını talep etmişti.

Bu karardan iki gün önce Zelenski, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vladimir Gorbatyuk ve 3. Ordu Kolordusu Komutanı Andrey Biletskiy gibi üst düzey askeri yetkililerle görüşmeler yaparak Sirskiy'nin yerini alacak adayları değerlendirmişti.

Sirskiy'e teşekkür ve hizmetleri

Devlet Başkanı Zelenski, görevdeki başkomutan Aleksandr Sirskiy'e hizmetlerinden dolayı özel olarak teşekkür etti:

Volodimir Zelenski: «Aleksandr Sirskiy, Kiev savunması, Harkiv'deki karşı taarruz ve Kursk yönündeki operasyonlarda Ukrayna için önemli ve stratejik sonuçlar elde edilmesine çok büyük katkı sağladı».

Eski Bakan Fyodorov ile ilişkiler ve maaş sorunu

Aleksandr Sirskiy, basında eski Savunma Bakanı Mihail Fyodorov ile aralarında yaşandığı iddia edilen çatışmalar hakkındaki haberlerin kendisini şaşırttığını söyledi. Bakanla ilişkilerinin profesyonel düzeyde olduğunu vurgulayarak Fyodorov'dan açıkça özür diledi.

Ayrıca Sirskiy, askerlerin maaş ödemelerindeki aksaklıkların nedenini açıkladı:

Eski Bakan Fyodorov, askerlere ödenmesi gereken fonların bir kısmını insansız hava araçları (İHA) alımına yönlendirdi.

Sonuç olarak, askeri personelin maaş ödemeleriyle ilgili sorunlar ortaya çıktı.

Şu anda Ukrayna hükümeti, tüm askeri personele ödemelerin zamanında ve eksiksiz yapılması için yollar arıyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeni başkomutanı hakkında bilgi notu