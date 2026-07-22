Chelsea, serbest oyuncu statüsündeki John Stones'u kadrosuna katmak istiyor

Londra ekibi Chelsea, sürpriz bir transfer hamlesi başlattı. Daily Mail'in haberine göre, "Maviler", Manchester City ile sözleşmesi sona eren ve şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan tecrübeli savunma oyuncusu John Stones'u transfer etme seçeneklerini değerlendiriyor. İngiltere Milli Takımı'nın 32 yaşındaki oyuncusu, kariyeri boyunca birçok kupa kazanmış bir isim ve bonservis bedeli olmaması Londra kulübünün yönetimini cezbediyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Daha önce kulüp yetkilileri Stones ile ilgili iddiaları yalanlamış olsa da, şu anda görüşmeler için zemin hazırlanıyor. Futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nın ardından şu anda tatilde bulunuyor. Hatırlatmak gerekirse Stones, İngiltere Milli Takımı ile yarı finale kadar yükselmiş ve Arjantin'e karşı oynanan maçta görev almıştı. Oyuncunun zengin tecrübesi ve Şampiyonlar Ligi zaferleri, Chelsea'nin savunma hattını güçlendirmek için biçilmiş kaftan olarak görülüyor.

Savunmadaki rekabet ve yeni teknik direktörün planı

Chelsea bu konuda yalnız değil. Gelen bilgilere göre Arsenal de John Stones ile yakından ilgileniyor. Mikel Arteta, William Saliba'nın sakatlık sorunlarının ardından savunma hattını sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ancak Chelsea'nin geçmişte Thiago Silva gibi veteran oyuncuları takıma başarıyla entegre etmiş olması, ellerini güçlendirebilir. Londra ekibinin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, takımı Avrupa arenasına geri döndürmek için tecrübeli isimlere ihtiyaç duyuyor.

Bununla birlikte kulüp, diğer transfer hedefleri konusunda da oldukça aktif. Özellikle Crystal Palace savunmacısı Maxence Lacroix için görüşmeler devam ediyor. Chelsea'nin kurucu ortağı Behdad Eghbali'nin New York'ta rakip kulübün başkanı Steve Parish ile bir araya geldiği iddia ediliyor. Ayrıca scoutların radarında Como'nun 21 yaşındaki yeteneği Jacobo Ramon da bulunuyor. Kulüp, transfer dönemi kapanmadan önce en az bir stoperi kadrosuna katmayı hedefliyor.

Ancak tüm transfer süreçleri sorunsuz ilerlemiyor. Bournemouth orta sahası Alex Scott için yapılan 64 milyon sterlinlik teklif reddedildi. Oyuncu yeni sözleşme imzalamaya yanaşmasa da, "Kirazlar" onu satmaya niyetli olmadıklarını kesin bir dille belirtiyor. Chelsea ise genç yetenek için mücadelesini sürdürüyor.

Hücum hattını güçlendirme konusunda ise Chelsea şimdiden önemli başarılara imza attı. Kulüp, Aston Villa'dan Morgan Rogers'ı rekor bir ücretle transfer ettiğini resmen duyurdu. Goal.com'un eklediği bilgilere göre, takım yönetimi altyapıdan yetişen Josh Acheampong'a gelen teklifleri reddederek onu kadroda tutma kararı aldı. John Stones'un gelişiyle birlikte bu genç yeteneklerin ondan önemli dersler alması bekleniyor.