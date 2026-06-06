NVIDIA ve AMD şart değil: DeepSeek V4, Huawei çiplerinde eğitildi

·121·Teknoloji
NVIDIA ve AMD şart değil: DeepSeek V4, Huawei çiplerinde eğitildi

DeepSeek V4, yapay zeka görevlerini yerine getirmek için Huawei çiplerini kullanıyor. Şirketin son araştırmasına göre, V4 Pro modelinin post-eğitim (eğitim sonrası süreç) aşamasından geçirmek için Huawei Ascend işlemcileri kullanıldı. Bu, yerel üreticiler veri işlemede başarı elde etse de model eğitimi gibi karmaşık görevlerde zorluklarla karşılaşıyordu; bu nedenle Çin'in yarı iletken endüstrisi için bir sonraki önemli başarı olarak kabul ediliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Araştırmacılar grubu, DeepSeek V4 Pro modelini eğitmek için yaklaşık 1000 adet Huawei Ascend 910C çipinden oluşan bir hesaplama kümesi kullandı. Projenin uygulanmasında Huawei ile birlikte Shenzhen'deki bir dizi prestijli enstitü işbirliği yaptı. Bu, modelin mimarisi değiştirilmeden yeteneklerinin tamamen güncellendiği tam parametreli bir eğitim süreciydi.

Yapay zeka alanında çıkarım (inference) ve post-eğitim iki farklı segmenttir. İlki, hazır modeli kullanıcı sorgularına yanıt vermek için çalıştırmaktır; ikincisi ise modeli insan komutlarını doğru şekilde yerine getirmeye öğretmektir. Post-eğitim aşaması, modelin güvenlik kurallarına uymasını ve kesin talimatlar doğrultusunda çalışmasını sağlar. Bu adımlar, Çin'in yapay zeka endüstrisinin bağımsızlığa ulaşmasına yardımcı olur.

Daha önce DeepSeek modelleri NVIDIA veya AMD çiplerinde eğitiliyordu. Örneğin, DeepSeek V3 modeli 2048 adet NVIDIA H800 çipinden oluşan bir kümede hazırlandı. Şu anda DeepSeek girişimi 50 milyar yuan (yaklaşık 7,4 milyar dolar) tutarında yatırım çekmeye hazırlanıyor. ChatGPT gibi modellere rakip olan DeepSeek, metin oluşturma, kod yazma ve mantıksal sorunları çözmede yüksek verimlilik gösteriyor.

DeepSeekHuaweiHuawei AscendNVIDIAYapay Zeka
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

ChatGPT tarihteki en hızlı büyüyen uygulama olduChatGPT tarihteki en hızlı büyüyen uygulama olduDün, 18:48Yan panelinde ekranlı kasa: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity tanıtıldıYan panelinde ekranlı kasa: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity tanıtıldıDün, 18:29WWDC 2026: Siri güncellemesi ve Apple Intelligence özellikleriWWDC 2026: Siri güncellemesi ve Apple Intelligence özellikleriDün, 18:24Güney Kore'de yarı iletken transistör teknolojisi yeniden keşfedildiGüney Kore'de yarı iletken transistör teknolojisi yeniden keşfedildiDün, 18:20Sriram Krishnan Beyaz Saray'ın yapay zeka danışmanlığı görevinden ayrılıyorSriram Krishnan Beyaz Saray'ın yapay zeka danışmanlığı görevinden ayrılıyorDün, 17:59Yandex bölgesel lehçelere adanmış interaktif bir oyun başlattıYandex bölgesel lehçelere adanmış interaktif bir oyun başlattıDün, 16:53
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde