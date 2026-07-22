Xiaomi, Redmi ve Poco akıllı telefonları için HyperOS Temmuz güncellemesi duyuruldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ekosistemindeki bir dizi cihaz için Temmuz ayı güvenlik güncellemelerini dağıtmaya başladı. Bu güncelleme sadece markanın amiral gemisi modellerini değil, aynı zamanda Redmi ve Poco serisindeki orta ve uygun fiyatlı segment temsilcilerini de kapsayarak kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasını güçlendiriyor. Bu haber Ixbt.com tarafından bildirildi. kaynaklıdır.

ixbt.com'un verilerine göre şirket, toplam 58 akıllı telefon ve tablet için Android işletim sisteminin 1 Temmuz 2026 tarihli güvenlik yamasını sundu. Söz konusu güncellemeler, hem yeni HyperOS 3 arayüzünde çalışan hem de şimdilik HyperOS 2 sürümünde kalan cihazlar için geçerlidir. Bu durum, Xiaomi'nin yazılım desteği kapsamının genişlediğini göstermektedir.

Amiral gemileri ve popüler modeller odak noktasında

Güncelleme sürecinde Xiaomi 14 Ultra modeli en geniş kapsama sahip oldu. Bu amiral gemisi için yazılım; küresel pazar, Avrupa, Hindistan, Türkiye ve Tayvan gibi bölgelerde indirilebilir hale getirildi. Kullanıcılar arasında popüler olan bu model, güvenlik sisteminin en son sürümleriyle donatılıyor.

İlginç bir durum Xiaomi 13T modelinde gözlemleniyor. Avrupa pazarındaki cihazlar hala HyperOS 2 sisteminde çalışırken, Endonezya gibi bölgelerdeki bu akıllı telefon kullanıcıları HyperOS 3 sürümüne geçmiş durumdalar. Bu, güncellemelerin bölgesel özelliklere göre kademeli olarak gerçekleştirildiğini bir kez daha doğrulamaktadır.

Poco ve Redmi serisindeki değişiklikler

Poco markası altındaki cihazlar arasında Poco X7 liderliği elinde tutuyor. Yeni yazılım; Çin, Hindistan, Endonezya ve küresel pazarda aktif olarak dağıtılıyor. Bununla birlikte, uygun fiyatlı segmentte yer alan aşağıdaki modeller de güncelleme listesinde yer alıyor:

Redmi 13C 5G ve Redmi 13R;

Redmi 15C 4G;

Poco markasının çeşitli bölgesel modelleri.

Belirtmek gerekir ki, Redmi 13C 5G ve Redmi 15C 4G gibi nispeten daha ucuz modeller şimdilik HyperOS 2 tabanında güncellenmektedir. Bu durum, cihazların teknik kapasiteleri ve yazılım uyumluluk süreci ile ilgilidir. Yine de güvenlik yamalarının zamanında sunulması kullanıcılar için büyük önem taşımaktadır.

Uzmanlar, güncellemelerin kademeli olarak yayınlandığı konusunda uyarıyor. Eğer akıllı telefonunuz listede yer alıyor ancak henüz bildirim gelmediyse, endişelenecek bir durum yoktur. Güncellemenin ulaşma süresi, cihazın satıldığı bölgeye ve yazılım sürümüne bağlıdır. Kullanıcılara, ayarlar menüsü üzerinden güncellemeleri manuel olarak kontrol etmeleri tavsiye edilir.