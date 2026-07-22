OKMK'den 4 gol, Andijon'dan geri dönüş: 13. hafta özeti

Özbekistan Süper Ligi'nin 13. haftasında taraftarlar gol dolu ve çekişmeli maçlara tanıklık etti. OKMK deplasmanda Qo‘qon-1912'yi farklı skorla mağlup ederken, Andijon Taşkent'te iki farklı geriye düştüğü maçta Lokomotiv'den puan koparmayı başardı.

Mash’al ile Nasaf arasındaki mücadelede ise kazanan çıkmadı. Karşılaşma 1:1 sona erdi ve takımlar puanları paylaştı.

Sobirjonov'un dublesi OKMK'ye farklı galibiyeti getirdi

OKMK, Qo‘qon-1912 karşısında ilk yarıda rakip kaleyi aşamadı. Ancak devre arasından sonra Olmaliq ekibi hücumdaki etkinliğini artırdı.

47. dakikada Asadbek Sobirjonov perdeyi açtı. Sekiz dakika sonra oyuna sonradan giren Nodirbek Abdurazzoqov konuk ekibin üstünlüğünü ikiye çıkardı.

59. dakikada Sobirjonov ikinci golünü atarak duble yaptı. Qo‘qon-1912, 66. dakikada Ibrohim Yo‘ldoshev ile farkı azaltsa da bu geri dönüş için yeterli olmadı.

74. dakikada Siavash Haqnazari maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 1:4.

Qo‘qon-1912 — OKMK — 1:4

Goller: Sobirjonov, 47, 59; Abdurazzoqov, 55; Yo‘ldoshev, 66; Haqnazari, 74.

Nasaf devre bitmeden cevap verdi

Mash’al ile Nasaf arasındaki maçta gol perdesi 18. dakikada açıldı. Ev sahibi ekibin savunmacısı Strahinja Bošnjak rakip fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi.

Ancak Mash’al üstünlüğünü ilk yarı sonuna kadar koruyamadı. 39. dakikada Sardor Bahromov golü atarak skoru eşitledi.

İkinci yarıda her iki takımın da sonucu değiştirecek fırsatları olmasına rağmen başka gol sesi çıkmadı.

Mash’al — Nasaf — 1:1

Goller: Bošnjak, 18; Bahromov, 39.

Lokomotiv iki farklı üstünlüğü koruyamadı

Haftanın en dramatik maçı Taşkent'te oynandı. Lokomotiv, ilk yarının sonunda Abdulloh Yo‘ldoshev'in golüyle öne geçti.

53. dakikada Sardor Mirzayev skoru 2:0'a getirdi. O anlarda ev sahibi ekip galibiyete yakın görünse de Andijon durumu değiştirmeyi başardı.

68. dakikada Aleksandre Androkinashvili farkı bire indirdi. Dört dakika sonra Dragan Cheran skoru eşitledi: 2:2.

79. dakikada Nikolay Ivanov, Lokomotiv'i tekrar öne geçirdi. Ancak 89. dakikada Hamidullo Karimov, Andijon'u mağlubiyetten kurtardı.

Lokomotiv — Andijon — 3:3

Goller: Yo‘ldoshev, 43; Mirzayev, 53; Androkinashvili, 68; Cheran, 72; Ivanov, 79; Karimov, 89.

OKMK dördüncü sıraya yükseldi

Bu sonuçların ardından puanını 22'ye çıkaran OKMK, lig tablosunda dördüncü sıraya yerleşti.

Lokomotiv 19 puanla yedinci, Nasaf 18 puanla sekizinci sırada yer alıyor. Andijon ise 17 puanla dokuzuncu basamakta.

Mash’al ise 13 hafta sonunda 4 puanla son sırada kaldı. Nasaf'tan puan alsa da küme düşme hattından çıkmak için sonraki maçlarda galibiyete ihtiyaçları var.