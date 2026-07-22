Google, iPhone kullanıcılarının Android ekosistemine geçişini kolaylaştırıyor

·39·Teknoloji
Google, iPhone kullanıcılarının Android ekosistemine geçişini kolaylaştırıyor

Google, iPhone kullanıcılarının Android ekosistemine geçiş sürecini kökten basitleştiren yeni bir geçiş sistemini tanıttı. Android 15 işletim sistemine entegre edilen bu çözüm, Apple cihazlarından veri aktarırken karşılaşılan birçok engeli ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni teknolojinin en büyük avantajı, kullanıcıların artık iPhone'dan veri aktarmak için ayrı uygulamalar indirmek zorunda kalmamasıdır. Google, bu onboarding (alıştırma) sürecini sistemin kendisine yerleştirerek süreci maksimum düzeyde sezgisel ve hızlı hale getirdi. Bu adımın, akıllı telefon pazarındaki iki büyük rakip arasındaki geçiş sürecini önemli ölçüde yumuşatması bekleniyor.

Veri kapsamı ve yeni olanaklar

Yeni geçiş yöntemi sayesinde sadece standart veriler değil, kullanıcı için kritik öneme sahip gizli bilgiler de güvenli bir şekilde aktarılıyor. Google'ın verilerine göre sistem, aşağıdaki veri türlerini destekliyor:

  • Fotoğraflar ve videolar;
  • Kişiler, mesajlar ve takvim kayıtları;
  • Google Account ve kaydedilmiş şifreler;
  • Wi-Fi ağ bilgileri;
  • eSIM ayarları.
Özellikle Wi-Fi şifrelerinin ve eSIM'in otomatik olarak aktarılması, yeni cihaz kurulum süresini birkaç kat azaltıyor. Daha önce bu işlemler manuel olarak yapılıyor veya karmaşık üçüncü taraf yazılımlar gerektiriyordu.

Şu anda bu güncelleme, Google Pixel serisindeki seçili cihazlarda kullanıma sunuldu. Ayrıca bugün resmen tanıtılan Samsung Galaxy Z Flip8 ve Z Fold8 amiral gemileri de bu kolaylıktan ilk yararlanan cihazlar arasında yer aldı.

Pazar rekabeti ve kullanıcılar için önemi

Özbekistan akıllı telefon pazarında da iPhone ve Android cihazlar arasındaki rekabet her zaman yüksek olmuştur. Çoğu durumda kullanıcılar, yıllar içinde biriktirdikleri verileri kaybetme korkusuyla yeni bir platforma geçmekte tereddüt ediyorlar. Google tarafından sunulan bu çözüm, tam olarak bu psikolojik ve teknik engeli ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Gelecekte Google'ın bu geçiş işlevini diğer Android üreticileri (Xiaomi, Honor, vivo vb.) için de açması bekleniyor. Bu durum, küresel ölçekte akıllı telefon ekosistemleri arasındaki kullanıcı geçişlerini daha da hızlandıracaktır.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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