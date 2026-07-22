OpenAI yapay zeka altyapısı için 750 milyar dolar harcayacak

Yapay zeka dünyasının lideri konumundaki OpenAI, teknolojik kapasitesini genişletmek adına devasa stratejik planlarını duyurdu. The Wall Street Journal'ın haberine göre şirket, 2030 yılına kadar altyapı geliştirmek için toplam 750 milyar dolar yatırım yapmayı hedefliyor. Bu rakam, yılın başında tahmin edilen miktardan yaklaşık yüzde 25 daha fazla. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu devasa yatırım programının ilk büyük projesi ABD'nin Georgia eyaletinde hayata geçirilecek. "Project Camellia" olarak adlandırılan bu veri merkezi (data-center) şehri, Savannah'nın kuzeybatısındaki 1400 dönümlük bir alanı kapsayacak. Projenin toplam değerinin 20 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor ve bölgedeki en büyük teknolojik tesislerden biri olması bekleniyor.

Enerji tüketimi ve çevresel konular

Yeni kompleks faaliyete geçtiğinde, Georgia Power kamu hizmeti aracılığıyla en az 3,2 GW elektrik enerjisi tüketecek. Kıyaslama yapmak gerekirse, bu güç milyonlarca hanenin enerji ihtiyacını karşılamaya yetecek düzeyde. OpenAI, altyapı ve elektrik hizmetleri için tüm maliyetleri tamamen karşılama taahhüdünde bulundu. Ayrıca şebekede yükün arttığı dönemlerde şirket, tüketimini 1 GW'a kadar düşürmeyi kabul etti.

Ancak bu tür devasa projeler, çevresel etkileri de gündeme getiriyor. TechCrunch'ın verilerine göre Georgia Power, ek kapasitenin büyük bir kısmını doğal gaz yakarak karşılamayı planlıyor. Bu durum, atmosfere salınan zararlı gaz miktarının artmasına neden olabilir. Projenin geri kalan kısmının ise güneş panelleri ve büyük batarya sistemleri ile karşılanacağı belirtiliyor.

Stratejik değişimler ve personel politikası

OpenAI, altyapı yarışını kazanmak için deneyimli uzmanları da bünyesine katıyor. Özellikle kısa süre önce Brett Mayo, şirketin veri merkezi inşaatı bölümünün başına getirildi. Mayo daha önce Elon Musk'ın xAI şirketinde çalışmış ve Memphis'teki ünlü Colossus süper bilgisayar merkezinin rekor sürede kurulmasına öncülük etmişti.

Uzmanlara göre, OpenAI'ın harcamalarındaki bu keskin artış, Microsoft ile ortaklaşa yürütülen "Stargate" projesindeki yavaşlamadan kaynaklanıyor olabilir. Şirket artık kendi bağımsız hesaplama gücüne sahip olmaya daha fazla ağırlık veriyor. Bu tür adımlar, ChatGPT ve diğer gelişmiş AI modellerinin gelecekteki yeteneklerini belirleyecek.

Bu gelişme Özbekistan ve Orta Asya bölgesi için de büyük önem taşıyor. Küresel teknoloji devlerinin altyapı için harcadığı fonlar, yapay zeka hizmetlerinin maliyetini ve tüm dünyada, dolayısıyla bizim bölgemizde de ne kadar hızlı yaygınlaşacağını doğrudan etkileyecek.