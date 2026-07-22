OpenAI yapay zeka altyapısı için 750 milyar dolar harcayacak

·41·Teknoloji
OpenAI yapay zeka altyapısı için 750 milyar dolar harcayacak

Yapay zeka dünyasının lideri konumundaki OpenAI, teknolojik kapasitesini genişletmek adına devasa stratejik planlarını duyurdu. The Wall Street Journal'ın haberine göre şirket, 2030 yılına kadar altyapı geliştirmek için toplam 750 milyar dolar yatırım yapmayı hedefliyor. Bu rakam, yılın başında tahmin edilen miktardan yaklaşık yüzde 25 daha fazla. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu devasa yatırım programının ilk büyük projesi ABD'nin Georgia eyaletinde hayata geçirilecek. "Project Camellia" olarak adlandırılan bu veri merkezi (data-center) şehri, Savannah'nın kuzeybatısındaki 1400 dönümlük bir alanı kapsayacak. Projenin toplam değerinin 20 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor ve bölgedeki en büyük teknolojik tesislerden biri olması bekleniyor.

Enerji tüketimi ve çevresel konular

Yeni kompleks faaliyete geçtiğinde, Georgia Power kamu hizmeti aracılığıyla en az 3,2 GW elektrik enerjisi tüketecek. Kıyaslama yapmak gerekirse, bu güç milyonlarca hanenin enerji ihtiyacını karşılamaya yetecek düzeyde. OpenAI, altyapı ve elektrik hizmetleri için tüm maliyetleri tamamen karşılama taahhüdünde bulundu. Ayrıca şebekede yükün arttığı dönemlerde şirket, tüketimini 1 GW'a kadar düşürmeyi kabul etti.

Ancak bu tür devasa projeler, çevresel etkileri de gündeme getiriyor. TechCrunch'ın verilerine göre Georgia Power, ek kapasitenin büyük bir kısmını doğal gaz yakarak karşılamayı planlıyor. Bu durum, atmosfere salınan zararlı gaz miktarının artmasına neden olabilir. Projenin geri kalan kısmının ise güneş panelleri ve büyük batarya sistemleri ile karşılanacağı belirtiliyor.

Stratejik değişimler ve personel politikası

OpenAI, altyapı yarışını kazanmak için deneyimli uzmanları da bünyesine katıyor. Özellikle kısa süre önce Brett Mayo, şirketin veri merkezi inşaatı bölümünün başına getirildi. Mayo daha önce Elon Musk'ın xAI şirketinde çalışmış ve Memphis'teki ünlü Colossus süper bilgisayar merkezinin rekor sürede kurulmasına öncülük etmişti.

Uzmanlara göre, OpenAI'ın harcamalarındaki bu keskin artış, Microsoft ile ortaklaşa yürütülen "Stargate" projesindeki yavaşlamadan kaynaklanıyor olabilir. Şirket artık kendi bağımsız hesaplama gücüne sahip olmaya daha fazla ağırlık veriyor. Bu tür adımlar, ChatGPT ve diğer gelişmiş AI modellerinin gelecekteki yeteneklerini belirleyecek.

Bu gelişme Özbekistan ve Orta Asya bölgesi için de büyük önem taşıyor. Küresel teknoloji devlerinin altyapı için harcadığı fonlar, yapay zeka hizmetlerinin maliyetini ve tüm dünyada, dolayısıyla bizim bölgemizde de ne kadar hızlı yaygınlaşacağını doğrudan etkileyecek.

OpenAIChatGPTYapay ZekaTeknolojiYatırım
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin uzayda devrim niteliğinde bir yörünge oluşturdu: Shijian-31 tüm jeostatik kuşağı izliyorÇin uzayda devrim niteliğinde bir yörünge oluşturdu: Shijian-31 tüm jeostatik kuşağı izliyorBugün, 02:27AMD, NVIDIA hakimiyetine son vermek için Helios sistemini tanıttıAMD, NVIDIA hakimiyetine son vermek için Helios sistemini tanıttıBugün, 01:57Patreon, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını duyurduPatreon, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını duyurduBugün, 01:54Sigorta teknolojileri pazarında yeni rekor: Corgi girişimi 4 milyar dolar değerlemeye ulaştıSigorta teknolojileri pazarında yeni rekor: Corgi girişimi 4 milyar dolar değerlemeye ulaştıBugün, 01:26Değişim döneminde Honor markası: Yeni logo, slogan ve görsel kimlikDeğişim döneminde Honor markası: Yeni logo, slogan ve görsel kimlikBugün, 01:25Tesla kapı kolları nedeniyle ABD'de yeni güvenlik kuralları getirilebilirTesla kapı kolları nedeniyle ABD'de yeni güvenlik kuralları getirilebilirBugün, 01:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim