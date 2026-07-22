Microsoft maliyetleri düşürmek için Copilot sistemine Çinli Kimi K3 modelini entegre ediyor

ABD ile Çin arasındaki teknolojik gerilimlerin tırmandığı bir dönemde, Microsoft yapay zeka hizmetlerinin maliyetlerini düşürmek amacıyla beklenmedik bir adım atıyor. Şirket, Copilot servislerinin bir kısmında OpenAI ve Anthropic modellerinden vazgeçerek, Çinli Moonshot laboratuvarı tarafından geliştirilen açık kaynaklı Kimi K3 modeline geçmeyi değerlendiriyor. Bu gelişmeyi Ixbt.com bildiriyor.

The Information'ın haberine göre Microsoft, bu değişiklikle işlem gücü maliyetlerinde yaklaşık 600 milyon dolar tasarruf etmeyi planlıyor. Uzmanlar şu anda Kimi K3 modelini Azure bulut platformu üzerinden çalıştırmak için aktif olarak çalışıyor. Bu adım, Copilot Cowork hizmetinin tüketilen token başına ücretlendirme sistemine geçmesiyle doğrudan bağlantılı.

Tasarruf ve teknik kapasite

Microsoft için daha uygun maliyetli modellere geçiş, sadece finansal bir kazanç değil, aynı zamanda hizmet istikrarını sağlama aracıdır. 2,8 trilyon parametreye sahip Kimi K3 modeli, çeşitli veri türleriyle çalışma ve 1 milyon tokene kadar bağlam penceresini destekleme yeteneğine sahip. Benzersiz mimarisi, yükün GPU birimleri arasında verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak veri merkezlerindeki bellek kaynaklarına olan talebi azaltıyor.

İlginç bir şekilde Kimi K3, piyasadaki en ucuz model değil. Intelligence Index testlerine göre, tek bir görevi tamamlama maliyeti ortalama 0,94 dolar civarında. Ancak mimarisindeki optimizasyonlar, büyük ölçekli veri merkezlerinde kullanıldığında onu rekabetçi kılıyor. Microsoft daha önce DeepSeek V4 gibi diğer Çinli modelleri de değerlendirmişti, bu da şirketin çeşitlendirme stratejisini ortaya koyuyor.

Siyasi engeller ve güvenlik sorunları

Bu iş birliği, ABD yönetiminin Çin teknolojilerine yönelik kısıtlamaları artırma niyetinin gölgesinde gerçekleşiyor. Donald Trump yönetimi, Çin menşeli açık kaynaklı yapay zeka modellerinin kullanımını kısıtlayacak önlemleri değerlendiriyor. Ayrıca ABD Ticaret Bakanlığı, bazı Çinli laboratuvarları "kara liste"ye alma olasılığını araştırıyor.

Bu haber, Özbekistanlı kullanıcılar ve yerel geliştiriciler için de önem taşıyor. Microsoft hizmetlerinin maliyetinin düşmesi, gelecekte yapay zeka tabanlı ürünlerin daha erişilebilir hale gelmesini sağlayabilir. Ancak jeopolitik durumdan kaynaklanan kısıtlamaların, küresel teknoloji ekosisteminin bölünmesine yol açma riski de bulunuyor.

Özetle, Microsoft ile Moonshot arasındaki olası iş birliği, teknoloji devlerinin ekonomik verimlilik ile ulusal güvenlik gereksinimleri arasında nasıl bir denge aradıklarının çarpıcı bir örneğidir. Proje başarılı olursa, bu durum yapay zeka pazarında Çinli teknolojilerin nüfuzunu daha da artıracaktır.