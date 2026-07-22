Microsoft maliyetleri düşürmek için Copilot sistemine Çinli Kimi K3 modelini entegre ediyor

·64·Teknoloji
Microsoft maliyetleri düşürmek için Copilot sistemine Çinli Kimi K3 modelini entegre ediyor

ABD ile Çin arasındaki teknolojik gerilimlerin tırmandığı bir dönemde, Microsoft yapay zeka hizmetlerinin maliyetlerini düşürmek amacıyla beklenmedik bir adım atıyor. Şirket, Copilot servislerinin bir kısmında OpenAI ve Anthropic modellerinden vazgeçerek, Çinli Moonshot laboratuvarı tarafından geliştirilen açık kaynaklı Kimi K3 modeline geçmeyi değerlendiriyor. Bu gelişmeyi Ixbt.com bildiriyor.

The Information'ın haberine göre Microsoft, bu değişiklikle işlem gücü maliyetlerinde yaklaşık 600 milyon dolar tasarruf etmeyi planlıyor. Uzmanlar şu anda Kimi K3 modelini Azure bulut platformu üzerinden çalıştırmak için aktif olarak çalışıyor. Bu adım, Copilot Cowork hizmetinin tüketilen token başına ücretlendirme sistemine geçmesiyle doğrudan bağlantılı.

Tasarruf ve teknik kapasite

Microsoft için daha uygun maliyetli modellere geçiş, sadece finansal bir kazanç değil, aynı zamanda hizmet istikrarını sağlama aracıdır. 2,8 trilyon parametreye sahip Kimi K3 modeli, çeşitli veri türleriyle çalışma ve 1 milyon tokene kadar bağlam penceresini destekleme yeteneğine sahip. Benzersiz mimarisi, yükün GPU birimleri arasında verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak veri merkezlerindeki bellek kaynaklarına olan talebi azaltıyor.

İlginç bir şekilde Kimi K3, piyasadaki en ucuz model değil. Intelligence Index testlerine göre, tek bir görevi tamamlama maliyeti ortalama 0,94 dolar civarında. Ancak mimarisindeki optimizasyonlar, büyük ölçekli veri merkezlerinde kullanıldığında onu rekabetçi kılıyor. Microsoft daha önce DeepSeek V4 gibi diğer Çinli modelleri de değerlendirmişti, bu da şirketin çeşitlendirme stratejisini ortaya koyuyor.

Siyasi engeller ve güvenlik sorunları

Bu iş birliği, ABD yönetiminin Çin teknolojilerine yönelik kısıtlamaları artırma niyetinin gölgesinde gerçekleşiyor. Donald Trump yönetimi, Çin menşeli açık kaynaklı yapay zeka modellerinin kullanımını kısıtlayacak önlemleri değerlendiriyor. Ayrıca ABD Ticaret Bakanlığı, bazı Çinli laboratuvarları "kara liste"ye alma olasılığını araştırıyor.

Bu haber, Özbekistanlı kullanıcılar ve yerel geliştiriciler için de önem taşıyor. Microsoft hizmetlerinin maliyetinin düşmesi, gelecekte yapay zeka tabanlı ürünlerin daha erişilebilir hale gelmesini sağlayabilir. Ancak jeopolitik durumdan kaynaklanan kısıtlamaların, küresel teknoloji ekosisteminin bölünmesine yol açma riski de bulunuyor.

Özetle, Microsoft ile Moonshot arasındaki olası iş birliği, teknoloji devlerinin ekonomik verimlilik ile ulusal güvenlik gereksinimleri arasında nasıl bir denge aradıklarının çarpıcı bir örneğidir. Proje başarılı olursa, bu durum yapay zeka pazarında Çinli teknolojilerin nüfuzunu daha da artıracaktır.

MicrosoftCopilotYapay ZekaKimi K3Azure
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin uzayda devrim niteliğinde bir yörünge oluşturdu: Shijian-31 tüm jeostatik kuşağı izliyorÇin uzayda devrim niteliğinde bir yörünge oluşturdu: Shijian-31 tüm jeostatik kuşağı izliyorBugün, 02:27AMD, NVIDIA hakimiyetine son vermek için Helios sistemini tanıttıAMD, NVIDIA hakimiyetine son vermek için Helios sistemini tanıttıBugün, 01:57Patreon, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını duyurduPatreon, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını duyurduBugün, 01:54Sigorta teknolojileri pazarında yeni rekor: Corgi girişimi 4 milyar dolar değerlemeye ulaştıSigorta teknolojileri pazarında yeni rekor: Corgi girişimi 4 milyar dolar değerlemeye ulaştıBugün, 01:26Değişim döneminde Honor markası: Yeni logo, slogan ve görsel kimlikDeğişim döneminde Honor markası: Yeni logo, slogan ve görsel kimlikBugün, 01:25Tesla kapı kolları nedeniyle ABD'de yeni güvenlik kuralları getirilebilirTesla kapı kolları nedeniyle ABD'de yeni güvenlik kuralları getirilebilirBugün, 01:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim