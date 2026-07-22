İran ile savaşın ABD'ye 37,5 milyar dolara mal olduğu ortaya çıktı

ABD'nin İran ile askeri çatışması Washington'a şimdiye kadar yaklaşık 37,5 milyar dolara mal oldu. Bu bilgi, ABD Savunma Bakanı Pete Hegset tarafından Senato Ödenekler Komitesi'ndeki oturumda açıklandı.

Hegset'e göre, maliyetler Mayıs ayındaki son tahminlerden bu yana yaklaşık 8 milyar dolar arttı. Hegset, Kongre'nin ek fonları hızla onaylamaması halinde Pentagon'un askeri eğitim programlarını kısmak zorunda kalacağı konusunda uyardı.

Pentagon 87 milyar dolar daha talep ediyor

Pete Hegset, Kongre'den ABD Savunma Bakanlığı için ek 87 milyar dolar ayrılmasını istedi.

Bu fonun 67 milyar dolarının Orta Doğu'da yürütülen askeri operasyonlara yönlendirilmesi planlanıyor. Geri kalan kısmın ise silah stoklarını yenilemek, askeri teçhizatın bakımını yapmak ve birliklerin muharebe hazırlığını korumak için harcanması bekleniyor.

Hegset, "Kanun yapıcılar finansmanı acilen artırmazsa, askeri eğitimi kısmak zorunda kalacağız" dedi.

Açıklaması, ABD ile İran arasındaki saldırıların onuncu gününde devam ettiği bir sırada geldi.

Askeri harcamalar bir ayda keskin bir şekilde arttı

Mayıs ayında açıklanan tahminlerde, İran ile ilgili operasyonların maliyeti mevcut rakamdan yaklaşık 8 milyar dolar daha düşüktü.

Savunma Bakanı'na göre, füze ve drone saldırılarına karşı savunma, hava saldırıları, birliklerin bölgede tutulması ve harcanan mühimmat stoklarının yenilenmesi maliyetleri hızla artırıyor.

Ancak 37,5 milyar dolarlık rakam şimdilik Hegset'in sunduğu bir tahmin olup, operasyonların tam mali raporu henüz açıklanmadı.

Üç Amerikalı asker hayatını kaybetti

Senato'daki oturum, Orta Doğu'da üç Amerikalı askerin hayatını kaybetmesinin ardından düzenlendi. Bu olay, çatışmanın ABD için en ağır aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Pazartesi günü Amerikan güçleri İran tesislerine yeni saldırılar düzenledi. Tahran ise ABD ve bölgedeki müttefiklerine yönelik saldırılarla karşılık verdi.

Hegset konuşmasına şu sözlerle başladı:

«Tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz.»

Durumun Pentagon ve Kongre'den kararlı ve hızlı kararlar alınmasını gerektirdiğini vurguladı.

Göstericiler toplantıyı birkaç kez böldü

Senato'daki oturum sakin geçmedi. Göstericilerin bağırışları nedeniyle toplantı birkaç kez kesintiye uğradı.

Göstericiler, ABD'nin İran ve Orta Doğu'daki askeri operasyonlarının durdurulmasını talep eden sloganlar attı. Güvenlik görevlileri düzeni sağladıktan sonra toplantıya devam edildi.

Bu protestolar, Amerikan kamuoyunda savaşın insan hayatı ve devlet bütçesi üzerindeki etkileri konusunda tartışmaların arttığını gösterdi.

Askeri bütçe rekor seviyeye ulaşabilir

Beyaz Saray, Nisan ayında gelecek mali yıl için Pentagon'a 1,5 trilyon dolar ayrılmasını talep etmişti.

Eğer bu teklif onaylanırsa, ABD'nin askeri harcamaları ülkenin yakın tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşacak. Şimdi İran ile çatışma için istenen ek fonlar, bütçe üzerindeki baskıyı daha da artırabilir.

Kongre'nin önünde iki temel sorun var: askeri operasyonları sürdürmek için ek fon sağlamak ve giderek artan maliyetlerin uzun vadeli sonuçlarını değerlendirmek.