Anderson herkesi geride bıraktı: Piyasa değeri en çok artan futbolcular

Transfermarkt, 2026 Dünya Kupası'nın ardından futbolcuların tahmini piyasa değerlerini güncelledi. Dünya Kupası'ndaki başarılı performanslar sonucunda birçok yıldızın piyasa değeri keskin bir şekilde yükseldi.

Sıralamada İngiltere Milli Takımı ve «Manchester City» orta saha oyuncusu Elliot Anderson birinci sırada yer aldı. Değeri bir anda 35 milyon avro artarak 110 milyon avroya ulaştı.

Anderson'ın değeri 35 milyon avro arttı

Transfermarkt verilerine göre, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra en büyük artış Elliot Anderson'da kaydedildi.

İngiliz orta saha oyuncusunun transfer değeri, önceki göstergeye kıyasla 35 milyon avro yükseldi. Sonuç olarak şu anda 110 milyon avro değer biçiliyor.

Anderson, artış miktarı bakımından Jude Bellingham, Erling Haaland, Lamine Yamal ve Kylian Mbappe gibi dünya yıldızlarını da geride bıraktı.

Bellingham 160 milyon avro değerinde

Sıralamanın sonraki basamaklarında Jude Bellingham ve Ayoub Bouaddi yer aldı. Her iki futbolcunun da değeri 30 milyon avro arttı.

Bellingham'ın yeni değeri 160 milyon avro oldu. Fas Milli Takımı oyuncusu Ayoub Bouaddi ise 80 milyon avro olarak değerlendi.

Bouaddi'nin listede üst sıralarda yer alması, Dünya Kupası boyunca kendini gösteren genç futbolculara olan piyasa talebinin arttığını gösteriyor.

Haaland ve Yamal 220 milyon avroya ulaştı

2026 Dünya Kupası'ndan sonra dünyanın en değerli futbolcuları arasında Erling Haaland ve Lamine Yamal da bulunuyor.

Her iki futbolcunun transfer değeri 20 milyon avro artırılarak 220 milyon avroya çıkarıldı.

Fransa Milli Takımı forveti Kylian Mbappe'nin değeri de 20 milyon avro yükseldi. Şu anda 200 milyon avro değer biçiliyor.

Piyasa değeri en çok artan futbolcular

Transfermarkt tarafından yayınlanan liste şu şekildedir:

Elliot Anderson — 110 milyon avro, artış 35 milyon; Jude Bellingham — 160 milyon avro, artış 30 milyon; Ayoub Bouaddi — 80 milyon avro, artış 30 milyon; Erling Haaland — 220 milyon avro, artış 20 milyon; Lamine Yamal — 220 milyon avro, artış 20 milyon; Kylian Mbappe — 200 milyon avro, artış 20 milyon; Michael Olise — 170 milyon avro, artış 20 milyon; Julian Alvarez — 120 milyon avro, artış 20 milyon; Morgan Rogers — 110 milyon avro, artış 20 milyon; Pau Cubarsi — 100 milyon avro, artış 20 milyon; Bradley Barcola — 90 milyon avro, artış 20 milyon; Gonçalo Ramos — 50 milyon avro, artış 20 milyon.

İspanya'nın şampiyonluğu futbolcuların değerini etkiledi

İspanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Dünya Kupası'ndaki başarı, İspanyol futbolcuların piyasa değerini de etkiledi. Lamine Yamal ve Pau Cubarsi listede yer alırken, Yamal 220 milyon avro ile listedeki en değerli futbolculardan biri oldu.

Ayrıca finale kadar ulaşan Arjantin'den Julian Alvarez, yüksek performans gösteren Fransa'dan ise Mbappe, Olise ve Barcola listeye dahil edildi.

Piyasa değeri transfer ücreti değildir

Transfermarkt tarafından gösterilen rakamlar, futbolcuların tahmini piyasa değerleridir. Bu tutar, kulüpler arasındaki müzakerelerde belirlenen gerçek transfer ücreti ile aynı olmak zorunda değildir.

Futbolcunun yaşı, sözleşme süresi, takımdaki statüsü, istatistikleri ve kulübün satış isteği nihai fiyatı etkiler.

Ancak 2026 Dünya Kupası sonrası yapılan güncelleme, başarılı bir turnuvanın bile bir futbolcunun uluslararası statüsünü ve piyasa değerini ne kadar hızlı değiştirebileceğini gösterdi.