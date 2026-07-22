Substack, metinlerin yapay zeka tarafından yazıldığını tespit eden yeni bir araç başlattı

·46·Teknoloji
Substack, metinlerin yapay zeka tarafından yazıldığını tespit eden yeni bir araç başlattı

Bağımsız gazetecilik ve yazar blogları için dünyanın en büyük platformlarından biri olan Substack, kullanıcılarına beklenmedik bir yenilik sundu. Artık okuyucular, takip ettikleri yazarların makalelerinin bir insan tarafından mı yoksa ChatGPT gibi bir yapay zeka (AI) ürünü mü olduğunu anlama imkanına sahip olacaklar. Bu adım, platformdaki içerik kalitesini korumayı ve okuyucu güvenini artırmayı amaçlıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Substack, bu yeniliği Pangram yazılımı ile entegre ederek hayata geçirdi. TechCrunch'ın haberine göre, yeni araç platformdaki gönderileri, yorumları ve yanıtları tarayarak metnin yüzde kaçının bir insan tarafından, ne kadarının ise yapay zeka yardımıyla oluşturulduğunu tahmini olarak gösteriyor. Bu özellik, 100 karakterden uzun her türlü metin için geçerlidir.

Şeffaflık ve yazarlık sorumluluğu

Kısa vadede bu yenilik Substack'in işini biraz olumsuz etkileyebilir, çünkü birçok popüler bültenin aslında robotlar tarafından yazıldığını ifşa edecektir. Ancak uzun vadede bu önlem, platformu "AI slop" (yapay zeka tarafından oluşturulan düşük kaliteli içerik)tan temizlemeye ve okuyucularda okudukları bilgiye karşı güven oluşturmaya hizmet edecektir.

Substack CEO'su Chris Best, bu teknolojinin kullanımını olumlu değerlendirdi. Ona göre yazılım tüm teknik işleri yapabilir, ancak okunmaya değer bir fikir ve duyguyu sadece insan verebilir. Best, "Yazarlara Substack'i önerdiğimde, en zor kısım hariç her şeyi sizin için yaparız derdim. O zor kısım ise insanın düşüncesi ve fikridir" diye vurguladı.

Yasak değil, bilgilendirme

Şunu belirtmek gerekir ki, Substack yapay zeka kullanımını yasaklamak istemiyor. Aksine şirket, yazarlara metinlerine özel bir "AI Author's note" (Yazarın AI hakkındaki notu) ekleme imkanı veriyor. Bu sayede içerik üreticileri, iş süreçlerinde teknolojilerden nasıl yararlandıklarını açıkça açıklayabilecekler. Yayıncılar taslaklarını yayınlamadan önce Pangram aracılığıyla kontrol edebilir ve hataları giderebilirler.

Bu eğilim günümüzde küresel teknoloji dünyasında yaygınlaşıyor. Örneğin, sosyal ağlarda AI yardımıyla oluşturulan görsel ve videolar etiketleniyor, müzik akış hizmetleri ise sinir ağları tarafından oluşturulan parçalara karşı kısıtlamalar getiriyor. Substack de bu akıma katılarak metin içerik alanında gerçekliği ön plana koyuyor.

Özbekistanlı kullanıcılar ve yazarlar için de bu yenilik büyük önem taşıyor. Yerel içerik üreticileri arasında yapay zeka araçlarının kullanımı yaygınlaşırken, bu tür şeffaflık araçları kaliteli ve orijinal içerikleri ayırt etmeye yardımcı olacaktır.

SubstackYapay ZekaTeknolojiPangramChatGPT
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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