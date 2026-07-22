Tesla araçlarında Grok devrimi: Yapay zeka artık aracı kontrol edebiliyor

Elektrikli araç pazarının lideri Tesla, 2026 yazılım güncellemesini tanıttı. Bu güncellemenin merkezinde, xAI şirketi tarafından geliştirilen Grok yapay zekasının sisteme derinlemesine entegrasyonu yer alıyor. Artık Grok sadece sorulara cevap veren bir bot değil, aracın birçok işlevini doğrudan kontrol edebilen tam teşekküllü bir sesli asistana dönüştü. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

ixbt.com'a göre Grok, Tesla arayüzünde ilk kez 2025 yazında görünmüştü ancak o zamanlar sadece sohbet arkadaşı rolündeydi ve araç sistemlerine erişim yetkisi yoktu. Yeni güncelleme ise sürücü ile araç arasındaki etkileşimi tamamen yeni bir seviyeye taşıyor. Kullanıcılar artık Grok aracılığıyla arama yapabiliyor, müzik arayıp çalabiliyor, klima ayarlarını değiştirebiliyor ve hatta torpido gözünü açabiliyor.

Akıllı navigasyon ve günlük alışkanlıklar

Tesla mühendisleri navigasyon sistemini de önemli ölçüde geliştirdi. Yeni sistem, araç sahibinin günlük alışkanlıklarını analiz etme yeteneğine sahip. Örneğin, sürücünün her gün belirli bir saatte okula, spor salonuna veya işe gittiğini anlıyor ve rotayı önceden öneriyor. Ayrıca sistem, en hızlı yol yerine kullanıcının alışkın olduğu geleneksel rotayı otomatik olarak seçme imkanı da sunuyor.

Eğlence fonksiyonları da göz ardı edilmedi. Özellikle popüler karaoke moduna performans değerlendirme sistemi eklendi. Şarkı bittikten sonra sistem, sürücünün performansını puanlıyor ve en iyi sonuçlar kullanıcı profilinde saklanıyor. Bunun, uzun yolculuklarda sürücü ve yolcular için ek bir eğlence kaynağı olması bekleniyor.

Mobil uygulama ve uzaktan kontrol

Güncellemenin bir kısmı Tesla mobil uygulamasını da kapsıyor. Kullanıcılar artık akıllı telefonları aracılığıyla şu işlemleri gerçekleştirebilir:

Autopilot sistemi kullanım istatistiklerini görüntüleme ve paylaşma;

Belirlenen varış noktasına ulaşıldığında bataryanın ne kadar şarjı kalacağını önceden ayarlama;

USB sürücüler kullanmadan araç ekranı için yeni duvar kağıtları (wallpaper) indirme.

Bu güncelleme, Tesla tutkunları için büyük önem taşıyor. Ülkemizdeki elektrikli araç sayısının artışını göz önüne alırsak, Grok gibi gelişmiş yapay zeka asistanlarının ortaya çıkışı sürüş güvenliğini ve konforunu artıracaktır. Özellikle sesli komutla klima sistemini ayarlamak, sürücünün dikkatini yoldan ayırmamasına yardımcı olur.

Özetle, Elon Musk liderliğindeki şirket, araçlarını sadece bir ulaşım aracı değil, tekerlekli bir akıllı telefona dönüştürmeye devam ediyor. Grok sisteminin araç içi fonksiyonlara erişimi, yapay zekanın günlük hayatımıza ne kadar derinlemesine girdiğinin bir başka kanıtıdır.