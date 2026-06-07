Siemens, dünyanın ilk ticari termonükleer gemisinin yapımında yer alacak

·50·Teknoloji
Siemens, dünyanın ilk ticari termonükleer gemisinin yapımında yer alacak

Posidonia 2026 uluslararası fuarında Fusion Power Barge (FusPoB) projesi tanıtıldı. Bu proje kapsamında uluslararası bir konsorsiyum, dünyanın ilk termonükleer füzyon tabanlı yüzer enerji platformunu oluşturmayı planlıyor. Proje katılımcıları, teknolojinin ticari bir örneğini 2032 yılına kadar sunmayı hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Konsorsiyuma Amerikan Gemi Kayıt Bürosu (ABS), termonükleer teknolojilerde uzmanlaşmış İsrail şirketi nT-Tao, ayrıca Siemens Energy, P&P Marine Consultants ve Fransız şirketi TEMISTh dahil oldu. İlk aşamada ortaklar, projenin fizibilite etüdünü geliştirmek ve gelecekteki platform için gereksinimleri belirlemekle uğraşacak.

Gemicilik sektöründe termonükleer enerjiye olan ilgi, zararlı emisyonların azaltılmasına yönelik taleplerin artmasıyla bağlantılı. Uluslararası Denizcilik Örgütü verilerine göre, deniz taşımacılığı küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %3'ünü oluşturuyor. Hidrojen ve amonyak gibi alternatif yakıtlar ise henüz geniş ölçekli altyapı gerektiriyor ve bunların uygulanması karmaşık olmaya devam ediyor.

FusPoB projesine göre, mavnının uzunluğu yaklaşık 71 metre olacak. Temelinde nT-Tao şirketinin kompakt termonükleer reaktörü yer alacak. Geliştiricilerin belirttiğine göre, böyle bir cihaz standart bir konteyner modülüne sığabilir ve gemi gövdesine entegre edilebilir. Sistemin 20 MW'a kadar elektrik enerjisi üretmesi bekleniyor.

Projenin yazarları, bu mavna sadece bir ulaşım aracı olarak değil, aynı zamanda limanlar ve uzak deniz altyapıları için mobil bir elektrik santrali ve su arıtma tesisi olarak da bakıyor. Şu anda termonükleer reaktörlü ticari gemiler için uluslararası düzenlemeler bulunmuyor, bu nedenle ABS bu alandaki ilk güvenlik standartlarının geliştirilmesine katılacak.

SiemensTermonükleer FüzyonEnerjiTeknolojiFusPoB
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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