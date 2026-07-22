Google, Texas'ta yeni veri merkezleri inşa etmek için 1 milyar dolar ayırıyor

ABD merkezli Google, Texas eyaletinde yapay zeka ve bulut hizmetleri altyapısını genişletmek amacıyla büyük bir yatırım projesi başlatıyor. Şirket, Texas'ın Wilbarger bölgesinde toplam değeri yaklaşık 1 milyar dolar olan iki yeni veri merkezi (data-center) inşa etmek için resmi başvurularda bulundu. Bu adım, teknoloji devinin küresel ölçekte artan işlem gücü ihtiyacını karşılamaya hizmet edecek. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Project Rise 1A ve Project Rise 2A olarak adlandırılan bu projelerin aynı ölçekte hayata geçirilmesi planlanıyor. Belgelere göre, her bir tesisin alanı yaklaşık 92.065 metrekare olacak. Bu, Texas'ın bu bölgesinde toplam 184 bin metrekareden fazla alana sahip devasa bir teknolojik kompleksin ortaya çıkacağı anlamına geliyor. ixbt.com'un bilgilerine göre, söz konusu projelerin eyaletin ekonomik potansiyelini daha da artırması bekleniyor.

İnşaat aşamaları ve teknik kapasiteler

Texas Lisanslama ve Düzenleme Departmanı'na (TDLR) sunulan belgelerde, inşaat çalışmalarının kesin tarihleri belirlendi. Project Rise 1A projesinin inşaat çalışmalarının 31 Mart 2026'da başlayıp 2028 Mart ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. İkinci tesis olan Project Rise 2A da benzer bir takvimle inşa edilecek. Bu durum, Google'ın uzun vadeli stratejik planlarının ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

Her proje kapsamında sadece veri işleme binaları değil, aynı zamanda karmaşık mühendislik iletişim sistemleri de inşa edilecek. Buna mekanik ve elektrik alanları, yangın güvenliği koridorları, erişim kontrol bölgeleri ve gerekli tüm teknik altyapılar dahildir. Böyle bir bütüncül yaklaşım, veri merkezinin kesintisiz ve güvenli çalışmasını sağlamak için son derece önemlidir.

Çevresel sürdürülebilirlik ve enerji

Google, yeni merkezleri AES şirketinin enerji tesisinin yakınında konumlandırmayı planlıyor. Bu stratejik seçim tesadüf değil: bu konum, şirketin düşük karbonlu enerji kaynaklarından doğrudan yararlanmasını sağlıyor. Modern teknoloji dünyasında, veri merkezlerinin çevre üzerindeki etkisini azaltmak ve "yeşil enerji"ye geçiş temel önceliklerden biri haline geldi.

Şirket, Texas eyaletindeki varlığını istikrarlı bir şekilde genişletiyor. Kasım 2025'te Google, 2027 yılına kadar eyalet altyapısına toplam 40 milyar dolar yatırım yapma niyetini açıklamıştı. Şu anda Texas'ın çeşitli bölgelerinde aktif ve yapım aşamasında olan birkaç tesis bulunmakta olup, Wilbarger bölgesindeki yeni projeler bu ağın önemli bir halkası haline gelecektir.

Belirtmek gerekir ki, Wilbarger bölgesi şu an için Texas'ın büyük teknoloji merkezleri arasında yer almıyor. Ancak Google gibi bir devin gelişi, bölgenin cazibesini artırarak diğer teknoloji şirketlerini de cezbedebilir. Bu tür projeler sadece küresel servislerin (örneğin Google Search, YouTube veya Google Cloud) hızını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yerel halk için yeni iş imkanlarının yaratılmasına da zemin hazırlıyor.