Lothar Matthäus, Michael Olise ve Real Madrid arasındaki transfer dedikodularına nokta koydu

Alman futbol efsanesi Lothar Matthäus, Bayern Münih'in yetenekli kanat oyuncusu Michael Olise hakkındaki transfer söylentilerine yanıt verdi. Son günlerde İspanyol devi Real Madrid'in Fransız futbolcu için rekor bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğuna dair haberler artmıştı. Ancak Matthäus, Münih ekibinin taraftarlarını bu konuda sakin olmaya davet ediyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Sky Sport için kaleme aldığı yeni makalesinde Matthäus, Michael Olise'nin geleceğine dair spekülasyonları reddetti. Ona göre kulüp yönetimi bu konuda çoktan kesin bir karar verdi. Matthäus, makalesinde Uli Hoeness'in birkaç hafta önce yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, Real Madrid'in boşuna telefon açıp vakit kaybetmemesi gerektiğini vurguladı.

Kulübün kararlı duruşu ve transfer planları

"Bu duruma oldukça sakin bakıyorum. Olise'nin Münih ekibiyle mevcut bir sözleşmesi var ve Bayern onu satmak istemiyor. Kulüp başarıya odaklanmış durumda ve halihazırda iki çok iyi transfer gerçekleştirdi. Takımın kadro planlamasının henüz bitmediğinden eminim," diye yazdı Lothar Matthäus.

Michael Olise, geçen sezon Bayern Münih formasıyla harika bir performans sergileyerek yüksek piyasa değerini kanıtladı. Tüm kulvarlarda 57 maça çıkan ofansif orta saha oyuncusu, 25 gol atıp 28 asist yapmayı başardı. İşte bu verimlilik, Real Madrid'in dikkatini çeken temel faktör oldu.

Matthäus ayrıca futbolcunun taktiksel önemine de değindi. Ona göre Michael Olise, Fransa milli takımında merkez on numara olarak görev yapsa da, Alman şampiyonunda sağ kanat oyuncusu olarak kendini çok daha rahat hissediyor ve daha etkili bir oyun sergiliyor.

Fransız yıldız, yaz aylarındaki uluslararası turnuvalarda da kendini gösterdi. Fransa milli takımı Amerika'daki dünya şampiyonasını dördüncü sırada tamamlasa da, Michael Olise yedi asistle turnuvanın en iyi oyun kurucusu seçildi. Bu istatistikler, onun sadece kulüp düzeyinde değil, uluslararası arenada da en tehlikeli hücumculardan biri olduğunu doğruluyor.

Bayern Münih şu anda yeni sezon hazırlıklarına başladı ancak uluslararası turnuvalarda yer alan yıldızlar henüz takıma katılmadı. Matthäus bunu bir sorun olarak görmüyor. Ona göre, teknik direktör için takımı erkenden toplamak iyi olsa da, deneyimli oyuncuların kampa geç katılması rekabette ciddi bir dezavantaj yaratmayacaktır.