Apple'dan beklenmedik yenilik: iPhone satın almanıza gerek yok

Apple, kullanıcılar için yeni Apple Upgrade programını başlatmaya hazırlanıyor. Bloomberg'e göre, bu sistem sayesinde iPhone, Mac, iPad ve Apple Watch cihazlarını araç kiralama benzeri bir modelle edinmek ve belirlenen sürenin sonunda daha yeni bir modele yükseltmek mümkün olacak.

Bildirildiğine göre program 28 Temmuz'da başlayacak ve mevcut iPhone Upgrade Program yerini alacak. Projede Apple'ın finansal ortağı olarak Klarna yer alacak. Kullanım için kredi notunu etkilemeyen kısa bir incelemeden geçmek gerekecek.

Yeni düzenlemeye göre, iPhone ve Apple Watch için 24 aylık, iPad ve Mac için ise 36 aylık sözleşmeler sunulacak. Süre sonunda kullanıcı cihazı elinde tutabilir, iade edebilir veya daha yeni bir modelle değiştirebilir.

Ancak program tüm ürünleri kapsamayacak. Kaynaklara göre, baz iPad, iPhone 16, Apple Watch SE ve yeni MacBook Neo programa dahil edilmeyecek. Ayrıca programda AppleCare genişletilmiş garanti hizmeti de yer almayacak ve bunun ayrıca satın alınması gerekebilir.

Şimdilik Apple Upgrade programı sadece ABD'de başlatılacak. Bununla birlikte, Apple ürünlerinin fiyatlarının kademeli olarak artması nedeniyle, yıl sonunda tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro modellerinin oldukça pahalı olabileceğine dair tahminler de yapılıyor.