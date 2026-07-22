Hackerlara ödeme yapmak siber saldırıları durdurmuyor: Yeni araştırma sonuçları

Siber suçlular tarafından gerçekleştirilen fidye yazılımı saldırıları, günümüzde küresel ekonomi için en büyük tehditlerden biri haline geldi. Birçok şirket, verilerini geri almak veya sızıntıyı önlemek amacıyla hackerlara büyük miktarlarda ödeme yapmayı kabul ediyor. Ancak son araştırmalar, suçlulara para ödemenin sorunu çözmediğini, aksine yeni saldırılar için bir davetiye olduğunu gösteriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Siber güvenlik şirketi Proofpoint tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, hackerlara ödeme yapan şirketlerin üçte birinden fazlası tekrar fidye saldırısına maruz kaldı. 953 kuruluş arasında yapılan anket sonuçları, siber suçluların bir kez para aldıktan sonra kurbanın peşini bırakmak yerine, yeni taleplerle tekrar başvurmayı alışkanlık haline getirdiğini gösteriyor. Bu durum, dijital dünyada şantajcılarla anlaşmaya varmanın imkansız olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Hackerlarla müzakere etmek neden tehlikeli?

Güvenlik uzmanları, suçlularla "iyi niyet" temelinde anlaşmanın mümkün olmadığını belirtiyor. Proofpoint verilerine göre, ransomware (fidye yazılımı) saldırıları artık basit bir tek seferlik işlemden, çok aşamalı bir baskı mekanizmasına dönüşmüş durumda. Hackerlar sadece sistemi kilitlemekle kalmıyor, aynı zamanda çalınan verileri ifşa etmekle tehdit ederek defalarca para sızdırmaya çalışıyor.

Hackerlar çalınan verileri silme sözü verseler bile, pratikte bunun tam tersi gözlemleniyor. Örneğin, geçen ay pazarlama araştırma firması Klue, hackerlarla anlaşmaya vardığını ve verilerin silindiğini duyurmuştu. Ancak daha sonra, başka bir hacker grubunun aynı verilerin bir kopyasını ele geçirdiği ve müşterilerin tekrar risk altında kaldığı ortaya çıktı. Bu tür durumlar, suçlular arasında veri paylaşımı veya karşılıklı rekabet olduğunu gösteriyor.

Büyük şirketlerin acı tecrübesi

2024 yılında ABD merkezli Change Healthcare şirketi ile ilgili olay, siber suçların ne kadar karmaşık olduğunu gözler önüne serdi. Rus hacker grubunun 192 milyon kişinin tıbbi verilerini çalmasının ardından şirket, bir değil, iki farklı suç grubuna ayrı ayrı ödeme yapmak zorunda kaldı. Bu gruplar arasındaki iç çatışmalar nedeniyle şirket, müşteri verilerini korumak için defalarca ödeme yapmak zorunda kaldı.

İngiltere kolluk kuvvetleri, LockBit hacker grubuna karşı düzenlenen operasyon sırasında bir başka önemli gerçeği daha ortaya çıkardı. Polis verilerine göre, LockBit sunucularında ödeme yapan kurbanların verileri hala saklanıyordu. Bu da hackerların "ödeme karşılığında verileri silme" vaatlerinin sadece bir yalandan ibaret olduğunu kanıtlıyor.

Özbekistanlı kullanıcılar ve yerel şirketler için de bu çok önemli bir uyarıdır. Siber güvenlik uzmanları şu önlemleri tavsiye ediyor:

Verilerin düzenli olarak yedeklerini (backup) oluşturmak;

Çalışanların siber hijyen konusundaki bilgilerini artırmak;

Hackerlara asla ödeme yapmamak, çünkü bu sadece suç faaliyetlerini finanse eder;

Modern antivirüs ve koruma sistemlerini kullanmak.

Sonuç olarak, siber şantajcılara para ödemenin sadece finansal kayıp değil, aynı zamanda şirket itibarına da zarar verdiği söylenebilir. En iyi koruma, saldırı gerçekleşmeden önce sistem güvenliğini sağlamak ve hackerlarla her türlü iletişimden kaçınmaktır.